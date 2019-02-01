Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании долга по устному договору займа

Калининский районный суд Чебоксар отказал местному жителю в удовлетворении иска о взыскании долга по устному договору займа.

И на то были основания. Киселев одолжил крупную сумму денег в рублях и долларах США под проценты Шмелевой, с которой был в дружеских отношениях (фамилии истца и ответчика изменены). При этом письменный договор между ними не оформлялся, мужчина даже расписку с заемщика не взял, просто заключили устное соглашение.

За несколько лет Шмелева, изначально нарушив срок возврата займа, вернула своему кредитору лишь небольшую часть денег. А остальные и не думала отдавать, ссылаясь на материальные затруднения. Вот и решил займодавец взыскать с нее долг и компенсацию причиненного морального вреда через суд. Но ничего не вышло.

По закону (ГК РФ) договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или другой документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Однако истец не представил суду письменных доказательств передачи ответчику денег. По этой причине аудиозапись (факт признания ответчицей суммы долга), представленная истцом и прослушанная в судебном заседании, не является допустимым доказательством передачи денег Шмелевой, равно как и показания свидетеля (супруги истца), подтверждавшей передачу займа. В итоге суд отказал в удовлетворении исковых требований Киселева в полном объеме. Что ж, с законом не поспоришь…