13 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, селяне, земледельцы!

От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто с любовью и заботой ответственно трудится на родной земле.

Сегодня в агропромышленном комплексе воплощаются в жизнь масштабные инвестиционные проекты, создаются новые фермерские хозяйства, укрепляется потребительская кооперация. С каждым годом расширяются рынки сбыта нашей сельскохозяйственной продукции, наращивается ее экспорт.

В нынешнем году аграрии Чувашской Республики собрали щедрый урожай. Урожайность зерновых культур по сравнению с прошлым годом выше на 14,4%, картофеля — 47,9%, овощей — в два раза. Развивается традиционная для республики отрасль — хмелеводство. Валовой сбор хмеля в полтора раза превышает объем прошлого года.

В молочном животноводстве активно развиваются малые формы хозяйствования, наращивается производство молока и мяса.

Уверен, что своим кропотливым, самоотверженным трудом крестьяне – кормильцы Чувашии всегда будут вносить огромный вклад в развитие экономики республики и обеспечивать продовольственный рынок качественной экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и продуктами переработки.

«Ӗҫне кура — хисепӗ» — «По труду — почет», — гласит народная мудрость. Выражаю труженикам и ветеранам агропромышленного комплекса глубокую признательность за безмерное трудолюбие, верность избранному делу и деятельную любовь к родной земле.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов в работе на благо любимой Чувашии, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев