«АККОНДМОЛОКО»: от мечты — к воплощению

Многие аналитики и маркетологи считают аграрный сектор нашей страны одним из нераскрывшихся в полной мере. Хотя, скорее всего, правильнее его рассматривать под другим углом — с точки зрения нового витка его развития — осознанном, когда в эту отрасль приходят не ради попыток достичь результата, а с уже имеющимся опытом и готовой моделью бизнеса. В этом отношении нагляден пример Группы компаний «АККОНД», сумевшей при грамотном руководстве создать эффективный бизнес, где высокое качество — меч и доспехи холдинга. О том, с какой бизнес-идеей более 10 лет назад вступило предприятие на путь освоения сельского хозяйства и о многом другом, с нами поделился генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов.

— Конечно же, мы не ставили себе задачу создать бизнес ради бизнеса. Хотя при положительной динамике развития фабрики диверсификация вполне закономерна. Однако идея, которой я загорелся, пришла, как это часто бывает, совсем внезапно. Возвращаясь из рабочей командировки, с высоты птичьего полета над Германией мне открылась картина моего детства — живописные и ухоженные поля, разбитые на цветные квадраты. Тогда я подумал: «А ведь мы и сейчас можем так же!» Для этого было достаточно перенести успешную и доказавшую конкурентоспособность бизнес-модель «АККОНД» на агропредприятие. Так, сначала появилось предприятие «Акконд — агро», а позднее и «АККОНДМОЛОКО».

Помню, мы с нашей командой для аккондовских конфет искали сырье высочайшего качества — и, в итоге, получили его на собственном производстве. Тогда же пришло осознание того, что называть «сырьем» молоко, сохранившее всю свою пользу, нельзя, так как оно само по себе является полноценным продуктом. Мы были уверены, что оно наряду с конфетами придется по душе покупателям. И не ошиблись.

— «Штаб-квартиру» агрокомплекса тоже решили обосновать ближе к родным местам?

— Скорее, это дань уважения малой родине. Кроме того, в моем родном Янтиковском районе чистейшая экология, поскольку природа не тронута тяжелой промышленностью. Сегодня, увы, таким преимуществом, как нахождение в экологически чистом районе, могут гордиться далеко не все сельхозпредприятия. Для нас же это принципиально, ведь природные условия напрямую влияют на заготавливаемые корма, а значит, и на молочную продукцию.

— А в чем преимущества вашего предприятия? В Чувашии есть и другие молочные фермы…

— Не секрет, «Акконд — агро» и «АККОНДМОЛОКО» — одно из немногих в республике молочных предприятий полного цикла. У нас свои поля площадью 3500 га, корма, племенное стадо коров — а их ни много ни мало более 2000 голштинской породы, считающейся лучшей по продуктивности в молочном скотоводстве. К тому же, от дойки до фасовки молока проходит минимум времени — так лучше сохраняются полезные свойства молока. А в течение двух часов после упаковки продукция появляется уже на прилавках.

— Но ведь это весьма сложный, многоступенчатый процесс…

— Согласен, полный цикл обеспечить нелегко, это весьма трудоемко и затратно. Так, за все годы существования агропроекта в него вложено более 700 млн рублей. Мы понимаем, что каждый идет своей дорогой, согласно заданному вектору. Однако, как показывают наши достижения, курс наших действий выбран верно.

— Не мешает ли удаленное расположение от головной организации объединенного АПК холдинга оперативному решению задач?

— Полтора часа езды — разве это далеко? К тому же существуют другие формы связи. Это не проблема. В этом вопросе, скажу честно, кроется стратегическое решение. В сельском хозяйстве, как ни крути, должны трудиться люди, знакомые с этой работой, способные справиться с физической нагрузкой, не обойтись здесь без выдержки и трудолюбия. Также не могу не сказать, что особенно ценю работников «Акконд — агро» и «АККОНДМОЛОКО» за преданность предприятию. С радостью поделюсь, в этом году семеро тружеников сельскохозяйственного комплекса за многолетний добросовестный труд удостоены государственных отраслевых наград.

— Кстати, о передовиках производства… Кажется, доярки «Акконд — агро» пытаются поставить рекорд, каждый год занимая призовые места в соревнованиях.

— Сам удивляюсь, насколько же трудолюбивы женские руки! В этом году на Республиканском конкурсе мастеров машинного доения лучшей стала наша работница Наталья Ерастова. В прошлые годы ее коллега Екатерина Георгиева отличилась своим мастерством даже на всероссийском уровне. Тот факт, что основу нашего коллектива составляют целеустремленные и образцовые специалисты, безусловно, радует.

— А в уборочной гонке комплекс тоже силен?

— Не без этого. Наши аграрии потрудились на славу — и на скорость, и на урожайность. В общем, на все 100%. В итоге намолотили 4000 т зерновых культур. И, надо сказать, добились высоких показателей: средняя урожайность составила около 33 ц/га (по Чувашии в среднем — 26,5 ц/га). Также удачно прошла заготовка кормовой базы. Наверное, в таких результатах свою роль сыграла грамотная и «щадящая» подкормка почвы — в растениеводстве мы используем минеральные и органические удобрения. И вообще мы выращиваем только те культуры, которые в пищевом рационе коров положительно сказываются на качестве молока и позволяют получать самые высокие надои.

— Неудивительно, что профессионалы задают тенденцию на высокое качество продукции…

— Да, и мы не перестаем его доказывать. С одной стороны, это подтверждают сами покупатели, отдавая предпочтение аккондовской продукции. Благо, ассортимент позволяет каждому выбрать продукт по вкусу и предпочтениям. Под брендами «Гармония дня» и «От Красули» мы поставляем на рынок помимо молока и кефира ряженку, варенец, простоквашу, бифидок, сметану, йогурт, творог и мягкий сыр. Стоит отметить, что на многочисленных выставках профессиональное жюри всегда дает высокую оценку результатам труда «АККОНДМОЛОКО». Кстати, в эти дни наша продукция выставлена на экспозиции крупнейшей российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей в Москве. Знаете, и после всего этого у нас нет права расслабляться. Только лучше! Только вперед!

— И, заглядывая в ближайшее будущее, что же ждет почитателей натуральной молочной продукции?

— На днях планируем торжественно открыть 2 новые линии по производству сливочного масла и молочных продуктов в ПЭТ-бутылках под брендом «Гармония дня». Благодаря запуску этих линий, в которые инвестировано более 50 млн рублей, мы дополнительно создали 28 рабочих мест. И уже сейчас у покупателей нашей продукции есть возможность приобрести новинки как в фирменных, так и в сетевых магазинах республики. Рад тому, что мы, учитывая все потребности и желания населения в здоровом и правильном питании, производим продукцию высокого качества. И как бы громко это ни звучало, так оно и есть — в конечном счете мы отвечаем за здоровье наших покупателей.

— Как в дальнейшем выразится мечта, которая Вас, бизнесмена, привела в сельское хозяйство 10 лет назад?

— На мой взгляд, «Акконд — агро» и «АККОНДМОЛОКО» — посланники бизнеса иного формата. Качество продукции во благо здоровья — тот тренд, которого придерживаются во всем холдинге. Поэтому покупательский спрос и верность продукции «АККОНД» — та самая желанная валюта для нас. У нас, непременно, есть идеи, концепции. Например, работаем над рецептами новых видов сыров. Смело могу сказать, только после достижения того самого вкуса, состава, качества по ГОСТу и завершения всех исследований в собственной лаборатории — только после долгой и кропотливой работы, убедившись в уровне продукта, мы представим его нашим покупателям.

— Валерий Николаевич, наша беседа словно воспела труд агрария…

— По-другому никак. Нужно любить свое дело. Да и не боги горшки обжигают! И, пользуясь случаем, в преддверии празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России, хочу пожелать всем труженикам, посвятившим свою жизнь труду на земле, доброго здоровья и благополучия! Несмотря на сложные задачи, которые стоят перед ними, желаю сохранить бодрость духа и преданность любимому делу во благо республики и страны!

Сюзанна Сташенко

Фото: Новая молочная продукция «Гармония дня» уже появилась на прилавках магазинов Чувашии.