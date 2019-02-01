Лучшие студенты страны восстанавливали лес Заволжья

Посадили сосны и отведали каши

Резиновые сапоги, ведра с сеянцами сосны и мечи Колесова (это такая специальная лопата) получили в руки парни и девушки, прибывшие на днях в чувашское Заволжье на посадку леса. В этот раз ликвидировать последствия пожаров 2010 года доверили лучшим студентам со всей страны, финалистам XIII Всероссийского конкурса «Мисс и мистер Студенчество России–2019», который проходит сейчас в Чебоксарах.

«Это не тяжело, надо только приноровиться. Но это большая ответственность, ведь не все деревья приживутся», — доставая очередную сосенку из ведра, прокомментировала участница из Калужской области Дарья Покорная. Рассказала, что теперь у нее появилось желание заняться посадкой деревьев и в родной Калуге, возможно, примкнуть к волонтерам-экологам.

«Далеко, копай ближе», — прервав разговор, поправила Даша своего партнера по посадке, участника от Чувашии Вячеслава Краснова. Тот послушался, а про горевшее когда-то Заволжье рассказал: о проблеме, конечно, наслышан, но вот о возможности посадить деревья самому узнал впервые. Теперь обязательно вернется сюда еще.

Анна Заворзаева, исполнительный директор конкурса «Мисс и мистер Студенчество России-2019», директор Дворца культуры ЧувГУ: «Благотворительная акция — часть ежегодной обязательной программы конкурса. И мы решили укрепить «зеленый щит» чувашской столицы в честь юбилейных событий ынешнего года. Это добрая и очень нужная работа, и теперь мы можем уверенно заявить, что в чебоксарском Заволжье будут расти деревья, которые посадили лучшие студенты со всей страны».

«Шутсар килешет, эпе тарашса ещлетеп», — с помощью волонтеров перевела свои мысли на чувашский лучшая студентка Санкт-Петербурга Анастасия Петрянкина. «Очень интересно», — в унисон «коллеге» отметили Мисс и мистер Студенчество Белгородской области Анна Смагина и Вадим Чмутин. Рассказали о новом умении определять возраст сосны (по количеству ярусов из ветвей) и договоренности — лет через пять снова приехать в Чебоксары, посмотреть на уже подросшие деревца.

«Приятно смотреть, — окинув взглядом ровные ряды сеянцев, отметил директор Чебоксарского лесничества Василий Богданов. — Рад, что студенты откликнулись на наш призыв посадить деревья, и удивлен, как быстро они научились делать это правильно».

Между тем парни и девушки не только шустро работали, но и успевали сочинять песни о технологии посадки («Ножкой-ножкой ать-ать, надо поле притоптать»), делать селфи и снимать истории для соцсетей… Все это не помешало им посадить больше пяти тысяч деревьев вместо заявленных организаторами «юбилейных» 550-ти.

Ударный труд был награжден сполна — чаем с заволжской брусникой и гречневой кашей, приготовленной на костре Ольгой Александровной, мамой уроженки Заволжья Мисс России-2018 Юлии Полячихиной.

Фото chuvsu.ru: Тот кто сажал деревья, уже точно будет беречь лес, считают организаторы акции.