Спортсмен из Чувашии выиграл Казанский национальный полумарафон

В минувшее воскресенье в столице Татарстана состоялся ежегодный Казанский национальный полумарафон. В основном мужском забеге на 21,1 км победу одержал 35-летний легкоатлет из Чувашии Алексей Александров, представляющий столичный клуб любителей бега «Элара», сообщают в Минспорте республики.

Полумарафонскую дистанцию наш спортсмен пробежал за 1 час 8 минут 45 секунд. Два года назад, кстати, Александров тоже участвовал в Казанском полумарафоне и стал вторым, показав при этом лучшее, чем в этом году, время — 1 час 4 минуты и 52 секунды. Еще один представитель нашей республики, Андрей Кириллов, на нынешнем Казанском полумарафоне финишировал на шестом месте, отстав от победителя забега на три минуты.

Для уроженца Цивильского района Алексея Александрова это далеко не первая победа на марафонских и полумарафонских дистанциях. В начале сентября этого года он выиграл марафонский забег «Вятские холмы» в Кирове, в прошлом году занял первые места на Зеленодольском полумарафоне-кроссе и Альметьевском музыкальном полумарафоне, а в 2010 году стал победителем Сибирского международного марафона. Кроме того, Александров — бронзовый призер молодежного чемпионата Европы (2005 год) в беге на 5000 м.