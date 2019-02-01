Банк России распахнул двери

«Катенька» и броневик

…Ребятишки облепили столы с монетами разных эпох и живо интересовались: «А это настоящие деньги татаро-монгольского ига?», «А почему на 10-рублевой монетке нет герба России?» Их родители тоже задавали вопросы: «А разве в Советском Союзе были 50-рублевые купюры?!» И сотрудники Отделения Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с удовольствием отвечали, что в советском государстве были не только 50-ти, но и 100-рублевые купюры.

Данги действительно самые настоящие — это монеты времен монголо-татарского ига, а именно Золотой Орды, и многие историки считают, что в основу нашего слова «деньги» легло как раз это ордынское «данги». Герба же на некоторых 10-рублевых монетах нет потому, что они юбилейные и выпускаются в ином формате. Так, переходя от стенда к стенду выставки, которую устроили в день открытых дверей в Национальном банке, можно было проследить не только историю развития денежной системы России, но и самой страны. Бумажные деньги, например, ввела в обращение императрица Екатерина II еще в 1769 году. А в 1910 году выпустили сторублевую купюру c ее изображением, которую в народе прозвали «Катенькой». А самой «дорогой» купюрой Российской империи была банкнота в 500 рублей с изображением Петра I, выпускавшаяся с 1898 по 1912 год.

Цифра 250 лет назад в России ввели в обращение первые бумажные денежные знаки

В других кабинетах посетители с удовольствием проверяли свою финансовую грамотность, проходя тесты на компьютерах или отвечая на вопросы в билетах. Вопросы были довольно простыми, с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни, но оказывается, далеко не все люди знают на них ответ. Более того, многие участники выставки признавались, что даже не задумывались над ними.

Например, Татьяна пользуется банковскими картами много лет, и зарплату получает на карту, но она даже не подозревала, что если захочет отказаться от карты, то ее лучше вначале заблокировать. Сделать это можно и по телефону. А вот потом надо прийти в банк и закрыть счет, привязанный к карте. Удивительно, но мало кто знает, какие вопросы имеет право задавать сотрудник банка по телефону, а какие нет. Именно поэтому так часто люди попадаются на удочку мошенников и сами же выдают им секретные данные, после чего остаются без денег.

— Количество финансовых продуктов и услуг, а также их доступность постоянно растут, — говорит управляющий Отделением — НБ по Чувашской Республике Александр Логвинов. — Но если человек будет пользоваться ими, не понимая сути и возможных рисков, это может негативно сказаться на его благосостоянии. Поэтому вопросы повышения уровня финансовой культуры сегодня выходят на первый план. И Банк России уделяет им значительное внимание.

Ученики гимназии № 2, пришедшие на день открытых дверей целым классом, вставали в очередь к «денежному ростомеру», который «переводил» рост человека в миллионы рублей. Повезло самым высоким: девочки ростом 160 сантиметров получили шуточные сертификаты Банка России на 22,4 млн рублей, а мальчики ростом 180 — почти на 25 млн.

А вот баба Вера, как представилась Вера Афанасьевна Орлова, чья фотография не раз украшала страницы «Советской Чувашии» в качестве самой старшей участницы «Лыжни России», была в восторге от счетчиков банкнот. Она всю жизнь работала кассиром, и очень хорошо знает, какой это труд — считать деньги. По ее словам, она это делала быстро, но с машиной, которая обрабатывает 9 листов в секунду, конечно, соревноваться не смогла бы.

Пока малыши рисовали монеты на «денежном дереве» и собирали купюры из кубиков и пазлов, гимназисты слушали лекцию по кибербезопасности. Некоторые тонкости стали для многих из них открытием, но судя по сценкам, которые они тут же разыграли, новую тему гимназисты усвоили на отлично.

Узнав, как отличить поддельную купюру от настоящей и что делать, если в руки попала ветхая банкнота, участники мероприятия прошли во внутренний дворик банка. Именно там они увидели, как провожают деньги «в последний путь». Уничтожение ветхих купюр — это ежедневная необходимость, ведь срок службы 100-, 200- или 500-рублевок всего около трех лет. Затем ветхие купюры измельчают так, чтобы «собрать» заново было невозможно. А уже измельченные практически в порошок бумажки прессуют и захоранивают как обычные твердые коммунальные отходы.

Эмоциональнее всего на это зрелище, как ни странно, отреагировали дети. Впрочем, когда ребята увидели бронированные инкассаторские машины, в которые можно было забраться и посмотреть, их настроение быстро улучшилось. Как можно упустить случай примерить бронежилет, подержать в руках инкассаторский кейс?! Ну и информация, что грабить инкассаторскую машину — это плохая идея, потому что при вскрытии кейса деньги могут испачкаться специальной краской и воспользоваться ими будет невозможно, тоже совсем не лишняя…

Нелли Русакова

Фото Нацбанка Чувашии: Надеть настоящий бронежилет для любого мальчишки целое приключение. А в руках у него хэштег, набрав который можно посмотреть, как проходил день открытых дверей Банка России в разных регионах.