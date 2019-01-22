Состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Главы Чувашии Михаила Игнатьева

7 октября в Москве состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, посвященная обсуждению проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики.

В ходе общения стороны рассмотрели основные блоки стратегического для региона документа, обсудили и проанализировали целесообразность включения в проект ряда мероприятий.

Особое внимание было уделено наиболее значимым для региона пунктам программы. Речь идет о дальнейшем повышении инвестиционной привлекательности, а также мероприятиях по развитию сельского хозяйства и промышленного потенциала региона. Стоит отметить, что в основу стратегического для региона документа, кроме рекомендаций Минэкономразвития России, включены и предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей субъекта.

Также проектом программы планируется реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики, создание и развитие Инжинирингового центра по разработке и изготовлению спецоснастки и нестандартного оборудования для нужд оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, создание частных промышленных (индустриальных) парков на базе неиспользуемых промышленных площадок, привлечение инвестиций в реализацию инновационных проектов по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования Новочебоксарский городской округ, разработка плана создания в Чувашской Республике испытательного центра электротехнического оборудования для применения в атомной энергетике, внедрение и реализация механизмов финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, субсидирование ипотечных кредитов гражданам, капитальный ремонт и ремонт находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и других искусственных дорожных сооружений, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

По итогам обсуждения глава Минпромторга России в целом одобрил проект программы, внеся ряд предложений по корректировке документа. После доработки проект индивидуальной программы социально-экономического развития будет вынесен на рассмотрение Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Планируется, что по итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, рост инвестиций в основной капитал на душу населения.