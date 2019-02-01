Многодетной маме из Порецкого района вручили ключи от нового жилья

«Мечтала о большой семье и доме…»

«Детей я родила, деревья теперь посажу, а дом мне подарило государство», — рассказала мама семерых детей из Порецкого района Нонна Иванова. На днях многодетной семье сельчанки вручили ключи от благоустроенного жилого дома.

«Чувашия активно занимается обеспечением жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил в своем выступлении первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов. Поздравляя Ивановых, он пожелал, чтобы в новом семейном гнездышке всегда было тепло и уютно, и предложил посмотреть на качество дома.

Тепло, свет, вода, пять жилых комнат, кухня и два санузла — в кирпичном здании площадью больше 174 квадратных метров, как оказалось, есть все необходимое. Шустро взбежав наверх по деревянной лестнице, пятиклассник Савватий продемонстрировал гостям светлую и уютную комнату, которую он будет делить с братом Петей. Обои, линолеум, плинтуса — как говорится, заезжай и живи. Комната девочек находится от мальчишеской в отдалении. Уж больно братья шумные, объяснила свой выбор девятиклассница Иулиания.

«С детства мечтала о большой семье и своем доме», — отложив подарки от администрации и сельского поселения в сторону, рассказала Нонна Федоровна. Мечта сбылась: сегодня у женщины и новый дом, и семеро детей — пять сыновей и две дочери. «В одной из комнат поселю родителей, а моим помещением будет кухня», — перечислив, кто и где будет жить, заключила хозяйка жилья и рассказала о своих планах — потихоньку наполнить дом мебелью, разбить по весне цветник, посадить деревья на прилегающей земле (вместе с площадью дома это десять соток), а со временем возвести баньку.

Ивановы встали в очередь в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий многодетной семьи, имеющей пять и более детей, шесть лет назад. В этом году на покупку для них дома администрации Порецкого сельского поселения выделили из республиканского бюджета 4,2 млн рублей. На эти средства и купили в сентябре добротный дом, возведенный ООО «СтройСервис».

Многодетным — от республики

Обеспечение жильем многодетных с пятью и более детьми регулирует Закон Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений». Всего же в текущем году на эти цели из регионального бюджета выделяется 100 млн рублей, новоселье должны справить 39 семей. На данный момент жилье приобретено для тринадцати семей: по одной в Аликовском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Порецком, Цивильском районах, по две в Новочебоксарске и Алатырском районе, четыре — в Чебоксарах.

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашии

Фото cap.ru: Многодетная мама Нонна Иванова мечтает, чтобы в новом доме собирались за большим столом ее дети и внуки.