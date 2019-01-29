На смену «маршруткам» в Чебоксары прибыли еще 12 больших автобусов

В Чебоксарах большие автобусы продолжают выходить на новые городские маршруты. Как сообщил на еженедельной городской планерке глава столичной администрации Алексей Ладыков, новая партия автобусов средней и большой вместимости заступила на чебоксарские улицы 1 октября.

Вместительные «Волгобасы» и «Лотосы» начали курсировать по дорогам столицы на маршрутах № 33, 44 и 45. Как доложил начальник отдела транспортного обеспечения и связи чебоксарской администрации Андрей Васильев, на маршруте № 33 на смену «маршруткам» и автобусам среднего класса пришли 12 больших автобусов вместимостью не менее 65 человек. На 45-м маршруте — 13 новых автобусов пассажировместимостью не менее 72 человек. Девять «Лотосов» будут ездить по маршруту № 46, а по 44-му маршруту — 13 больших «Волгобасов».

Автобусы закупили местные перевозчики, и парк еще будет пополняться, сообщает Алексей Ладыков на своей страничке в Инстаграме. До конца октября 22 новых автобуса встанут на маршруты № 15 и 37.