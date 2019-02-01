В Чебоксарах пройдет Финансовый семейный фестиваль

Он проводится в рамках Всероссийской недели сбережений — крупнейшего в стране мероприятия по финансовой грамотности, которое уже в течение пяти лет организуется при поддержке Минфина России. Это социальный проект, призванный помочь людям повысить свою грамотность в области финансовых отношений и научиться самостоятельно и осознанно управлять деньгами.

В ходе фестиваля гости смогут посетить ряд тематических зон. Во взрослом лектории их ждут лекции и семинары о финансовом воспитании детей, формировании накоплений, инвестировании в акции, в зоне консультаций все желающие получат рекомендации по своим индивидуальным ситуациям. На площадке будут работать эксперты по финансовому планированию, финансовым услугам, планированию пенсии.