В Чебоксарах пройдет Финансовый семейный фестиваль

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он проводится в рамках Всероссийской недели сбережений — крупнейшего в стране мероприятия по финансовой грамотности, которое уже в течение пяти лет организуется при поддержке Минфина России. Это социальный проект, призванный помочь людям повысить свою грамотность в области финансовых отношений и научиться самостоятельно и осознанно управлять деньгами.

В ходе фестиваля гости смогут посетить ряд тематических зон. Во взрослом лектории их ждут лекции и семинары о финансовом воспитании детей, формировании накоплений, инвестировании в акции, в зоне консультаций все желающие получат рекомендации по своим индивидуальным ситуациям. На площадке будут работать эксперты по финансовому планированию, финансовым услугам, планированию пенсии.

Опубликовано: 1 октября 2019 г.


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