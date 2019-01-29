Красная площадь сорок лет назад. Чебоксары, 1979 год

Фото Валентина Шемарова

«Проходя по Московскому мосту, горожане останавливаются, чтобы сверху глянуть на открывающуюся по обе стороны картину. У одних она будит любопытство, а у кого-то, возможно, вызывает и грусть. Совсем недавно там, внизу, пролегали улицы, вдоль которых стояли дома. И вот все это исчезло», — так писала газета «Советская Чувашия» в сентябре 1979 года.

Торговый ряд на Красной площади — можно сказать, визитная карточка старого города. Старинные купеческие дома, за исключением одного (в конце своего существования «Трикотаж»), который был построен в 1938 году и заметно отличался от остальных. И адрес у всех этих семи домов был Красная площадь. Правда, дома в последнее время назывались не по именам бывших владельцев, а по расположенным в них магазинам. Так дом № 1 — дом Решетникова — назывался обувным, за ним (под №2) дом Дряблова — бакалейным, далее вышеупомянутый «Трикотаж» (№ 3), затем два дома — химчистка и овощной (№ 4 и 5), за ними дом Геронтьева (№ 6) — книжный, и замыкал ряд дом Игумнова (№ 7) — гастроном. В мае 1979 года работы по подготовке дна будущего водохранилища добрались и сюда. Первым принял удар стенобитной машины овощной магазин.

На снимке: июль 1979 года — бакалейный, «Трикотаж» и химчистка еще почти не тронуты, на месте остальных бульдозер выравнивает дно будущего залива. Полуразрушенное здание вдали — это бывший Дом связи, построенный в начале 1930-х годов и всегда числившийся под номером один — только сначала на улице Ленина, переименованной затем в улицу Московскую, а в 1970 году — Нижегородскую.

А это август 1979 года. Очередь дошла и до дома Дряблова. Построен он был в конце XIX века, одним из первых в торговом ряду. Метровые стены, арочные окна, двухдюймовые половые доски, наборный дубовый паркет и дубовые же двери, сводчатые подвальные помещения — рушили его долго, с «перекурами», не то что соседний «Трикотаж». Метрах в пяти-шести за домом затем прошла подпорная стенка — сейчас это северная оконечность нынешней Красной площади. Ну и единственный ориентир на фотографиях — на горизонте дом № 5 по Московскому проспекту.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.