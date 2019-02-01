Анжелика Сидорова выиграла Чемпионат мира и установила новый личный рекорд

Долгожданная победа и очередной личный рекорд — так завершился ЧМ по легкой атлетике в Катаре для нашей прыгуньи с шестом, представляющей на внутрироссийских стартах Москву и Чувашию.

Предыдущие два чемпионата мира у Анжелики сложились крайне неудачно. На этот раз она шла в фаворитах. Эксперты сходились в оценках: «Медаль будет. Вопрос — какая именно…»

И вот в секторе осталось только три спортсменки. Чемпионка мира 2017 года, гречанка Екатерини Стефаниди не сумела взять высоту 4,90 м, перенесла две попытки на 4,95, не справилась и с ними, и добавила к своему титулу грустную приставку «экс». Трижды падала планка на высоте 4,95 и у олимпийской чемпионки американки Сэнди Моррис. И вот на последнюю попытку выходит Анжелика Сидорова. Казалось, стадион замер. А затем — бурные аплодисменты с трибун, радостные крики комментаторов «Матч ТВ», первые поздравления от соперницы–американки и счастливые слезы тренера. Чуть позже Светлана Абрамова призналась, что ничего неожиданного в этой победе нет — ее ученица уже сейчас способна взять пятиметровый рубеж.

А вот что рассказала журналистам сама чемпионка мира.

«Перед последним прыжком я думала, что у меня есть шанс, который надо использовать. Если бы попытка не удалась, предстояла бы перепрыжка, а сил немного, поэтому надо было брать высоту именно сейчас, — говорила в микст-зоне Анжелика Сидорова. — Я очень сильно устала, но при этом очень счастлива от того, что мне удалось наконец-то показать то, что я могу на самом главном старте сезона».

К своему спортивному счастью Анжелика шла весь год, шаг за шагом, а точнее, прыжок за прыжком, улучшая личные рекорды. Один из таких шагов был сделан, напомним, на чемпионате России — на своем любимом стадионе в Чебоксарах под аплодисменты болельщиков спортсменка взяла рекордную тогда для себя высоту 4,86 м. И это было только начало…

Фото cap.ru: Медаль Анжелики Сидоровой стала первой для россиян на чемпионате мира.