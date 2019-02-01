Читатели «СЧ» вместе с рубрикой «Машина времени» вспоминают былое

Рекою связанные судьбы

Вот уже второй год, как на страницах газеты появилась рубрика «Машина времени», рассказывающая о том, чем жила республика десятилетия назад. Наши журналисты кропотливо просматривают в редакционном архиве подшивки «Советской Чувашии» прошлых лет и выбирают для читателей самые интересные и злободневные публикации, выделяя для ретро-подборки наиболее любопытные факты–«изюминки». Иногда такой «привет из прошлого» становится поводом для написания новой, не менее увлекательной статьи.

Мост в прошлое

В мае этого года «Машина времени» напомнила о публикации сорокалетней давности журналиста П. Иванова, который рассказывал о самоотверженности мужественных людей, спасавших жителей затопленного Заволжья. Напомним, в апреле 1979 года из-за сильного паводка (за несколько часов вода поднялась более чем на метр) оказались подтоплены часть поселка Сосновка и расположенное в трех-четырех километрах от него местечко под названием Приверх. Его опоясывал волжский затон, из-за чего, кстати, Приверх нередко называли островом. Если бы «Машина времени» смогла вернуть Волгу тех лет (к слову, тогда она была шириной от берега до берега около 900 метров), то этот длинный островок сейчас хорошо бы просматривался с проспекта Максима Горького, улиц Афанасьева и Константина Иванова.

На помощь людям, попавшим в беду, тогда прибыли спасатели, имя одного из них упоминается в статье особо — «водолаз первого класса Чебоксарской спасательной станции Вячеслав Малайкин», который вместе с дружинником Валерием Солодовниковым на моторной лодке «Казанка-1», пробираясь сквозь ледяные торосы, которые легко могли раздавить суденышко, шел на выручку к жителям Заволжья…

Сразу два звонка поступило в редакцию после размещения отрывка той публикации в «МВ». Во-первых, нашлись свидетели тех событий — чебоксарская семья Яниковых, проживавшая когда-то в том самом Приверхе. А во-вторых, к нам обратились сотрудники Республиканской поисково-спасательной службы МЧС Чувашии, сообщив, что хорошо помнят профессионала высокого класса спасательной службы Вячеслава Малайкина. Более того — его сын Евгений сейчас продолжает дело отца…

Словно по протянувшемуся к нам мосту во времени мы отправились на встречу с этими людьми, чтобы восстановить вместе с ними события сорокалетней давности и узнать, как сложилась их судьба.

Черная вода

…Тане было всего 4 годика, ее сестре Ирине — 12 лет. Их мама и папа, впрочем, как и почти все взрослое население Приверха, работали в Чебоксарах. До другого берега люди, как правило, добирались на лодках, так же и возвращались. Но в тот день, накануне 1 Мая, родители Тани и Ирины решили остаться в городе на ночевку у кумовьев в многоквартирном доме, поскольку на следующее утро нужно было идти на праздничную демонстрацию. За девочек не беспокоились, ведь они были под присмотром бабушки Анны Мефодьевны.

«Когда тебе всего четыре года, мир, наверное, воспринимается иначе. Все интересно и удивительно даже тогда, когда очень страшно, — рассказала уже повзрослевшая Татьяна Яникова, ныне консультант регионального отделения Фонда социального страхования России. — Помню, как изо всех щелей пола с шумом хлынула черная бурлящая вода и стремительно стала подбираться к нашей кровати. Впечатления были настолько сильными, что я до сих пор, давно живя уже в городской квартире, боюсь наполнять ванну водой».

Вспоминается Татьяне, как их с сестрой и детьми, эвакуированными из других домов, спасатели посадили в лодку и повезли на возвышенность, где их ждал вертолет. Взрослые, в том числе и бабушка, остались пережидать половодье в Сосновке. «Представляете, сколько было у нас, маленьких пассажиров винтокрылой машины, восторга! — улыбнулась она. — А вот Ирина, наверное, осознавала произошедшую катастрофу и переживала за нас обеих, пока я, счастливая, пела песенки!»

В Чебоксарском аэропорту ребятишек отогрели, напоили чаем и накормили бутербродами. Проголодавшейся Танюше казалось, что ничего вкуснее той ветчины, какой ее угощали в аэропорту, она не пробовала. Эвакуированных разместили в гостинице «Волга» и школе-интернате. А девочек Яниковых отвели к родителям, адрес вспомнила Ирина. «Наверное, мама и папа, увидев нас, и радовались, и плакали, — пожала плечами Татьяна. — Но хорошо запомнилось, как всем домом собирали для меня с Ириной вещи…»

Потерянный рай

— Почему мы жили в таком опасном месте? Одним словом не скажешь, — задумавшись над вопросом корреспондента «СЧ», вздохнула Зинаида Павловна, мама спасенных девочек. — Понимаете, это была особенная земля: остров на Волге манил к себе солнечным берегом, речными просторами, живописными видами. Много людей стали обживаться здесь после войны. Вода в реке была чистая, детьми мы в ней купались, ее и пили. Честно сказать, те, кто селились там, знали, что строиться тут опасно, но все же выбирали место повыше и оставались. Почти каждая семья обзаводилась лодкой, всегда вдоволь было рыбы, дров, для скотины — заливных лугов с сочной травой. Мы не видели в этих краях милиционеров, как впрочем, не было ни хулиганов, ни преступников, все друг друга знали, соседи жили дружно, случись чего — помогали друг другу. По весне изредка бывало половодье — вода потихоньку прибывала и так же убывала, но дома никогда не рушились.

Из истории Вид на Волгу с набережной Чебоксар весной 1979 года. «Только деревья возвышаются над шелестящими струями вешней быстрины. Более четырех километров водного пространства разделяют берега в этих местах», — сообщала тогда «Советская Чувашия». Справа вдали высокий песчаный берег — это Сосновка, а полузатопленные крыши домов и высокие деревья — это Приверх.

Зинаида Павловна была маленькой девочкой, когда родители построили здесь дом. Не захотела покинуть родное место и после замужества. По ее словам, люди знали о скором поднятии уровня воды в связи со строительством ГЭС и мало-помалу переезжали в город. Приверховцы верили, что их будут постепенно переселять, а потом уж поднимут уровень воды. Но давать квартиры людям не спешили. В апреле 79-го тронулся лед, и началось самое сильное за послевоенное время половодье в Чебоксарах. Зинаида Павловна и ее супруг Владимир Александрович считают, что дело не обошлось без «участия» ГЭС…

Первого мая Яниковы вместе с кумовьями собрались на демонстрацию, как вдруг звонок в дверь. На пороге стоял милиционер, а за ним Танюша в старом пальтишке и больших резиновых сапогах, и напуганная Ирина в чьей-то большой болоньевой куртке. «Я как стояла, так и села, хорошо еще за мной оказалось кресло, — говорит Зинаида Павловна. — Заикаясь, еле выдавила из себя: «Что случилось?!» И тут маленькая Таня стала громко и весело рассказывать, как дом затопило, как они на вертолете летели, как их вкусно накормили».

«Сюрприз» в тапочке

Вода еще стояла, когда супруги Яниковы решились проведать свой полузатопленный дом. Улицы Приверха превратились в каналы, по которым к избам подплывали на лодках люди. Домам, стоявшим на самом берегу, больше всех досталось от стихии — их будто скосили под корень стремительно несущиеся по воде льдины.

В проеме окна Зинаида Павловна видела, как внутри дома плавали диван, стол, комод, книги и другие вещи. На чердаке прятались от беды кошки. Скотины у Яниковых не было, а вот бабушка Анна Мефодьевна держала коров и овец. Спасать их было некогда, главное ведь люди. Вот и собралась живность на пригорке и молчаливо глядела вслед уплывающим лодкам…

После 9 мая вода начала спадать. Семья вернулась домой. Обои все набухли и отвалились, по размокшему полу страшно было ходить, печка накренилась. Стали писать заявки по месту работы, что нужна квартира…

Однажды, объезжая село на лодке с маленькой Таней, Владимир Александрович вдруг почувствовал удар обо что-то. Глянул за борт, а там огромный оглушенный сом. Еле затащил почти пятидесятикилограммовую добычу в лодку. Наваристой сомовьей ухой из большого чана накормили всех оставшихся соседей.

— Практически все лето мы прожили в потрепанном стихией Приверхе. Как бы мы ни проветривали дом, было очень сыро. Мучили нас полчища комаров. Однажды, встав рано утром с кровати, еще до рассвета, я засунула ногу в тапочку, и почувствовала, как что-то холодное и мягкое из-под пятки выскользнуло, — припомнила случай Зинаида Павловна. — Включила свет и ужаснулась — весь пол был усыпан лягушками! С тех пор я тапочки под подушкой держала…

Осенью 1979 года Яниковы переехали в новую квартиру по проспекту Максима Горького. А на следующий год уровень воды в Волге подняли, и Приверх ушел под воду, теперь уже навсегда. Жители «потерянного рая» еще долго приходили на берег «чебоксарского моря», и, глядя на торчавшие посредине реки верхушки деревьев, вспоминали, как привольно им жилось на острове.

Отец и сын

Кто такой Вячеслав Малайкин — приверховцам не нужно объяснять. Многие и сейчас добрым словом вспоминают бывшего водолаза первого класса Чебоксарской спасательной станции. По их словам, это настоящий профессионал своего дела, специалист высокого класса, не раз рисковавший жизнью ради спасения людей…

Будто на машине времени мы возвращаемся на берег современной Волги, где в субботний день ведет свое дежурство его сын, сотрудник Республиканской поисково-спасательной службы Евгений Малайкин.

— Я был маленький, и Волга была маленькой, — напомнил он. — Отец рассказывал, как уже после того, как с острова съехали люди, он патрулировал территорию на лодке. Сойдя на какой-то пригорок, вдруг оказался окруженным стаей одичалых голодных собак, люди уезжали в город, а Дружков и Шариков часто оставляли. Отбиваться от стаи не было смысла, тогда отец выбрал, по его мнению, самого сильного пса-вожака, приблизился к нему и стал с ним говорить, как с человеком…

Возможно, Вячеслав Малайкин хотел произвести впечатление на сына, но Евгений поверил каждому его слову. «У отца сильный характер», — говорит спасатель.

Его детство, как и детство Танюши и Ирины с Приверха, прошло на Волге, только по другую ее сторону — рядом с местом работы отца. Как-то маленькому Жене дали удочку, он, словно заправский рыболов, закинул ее в воду и стал ждать. Но никак не клевало, раздосадованного мальчишку пожалели друзья отца — кто-то из них незаметно подплыл и насадил на удочку рыбку, совсем как в фильме «Бриллиантовая рука». Вот было счастье ребенку! Вспоминает он и как во время поднятия воды на Волге заезжали с отцом на лодке в погруженный в воду приверховский лес и собирали раков…

На этот лес он наткнется снова уже в зрелом возрасте, во время проведения под водой поисковых работ. «Впервые я надел снаряжение водолаза совсем мальчишкой, когда погружался, мне было неуютно и страшно, но рядом был отец — лучший в этом деле, — рассказал Евгений, за плечами которого в общей сложности четверть века в службе спасения. Сослуживцы Жени говорят о нем как о сильном, отважном, добром и отзывчивом человеке — именно таким должен быть настоящий спасатель.

Очевидно, Евгению есть с кого брать пример, — не было случая, чтобы старший Малайкин отказался выходить на спасение. Дождь, шторм, ледоход, снежная буря — казалось, он ничего не боится. Спасал людей в затопленном Приверхе, вытаскивал из воды тонущих детей, снимал людей, унесенных льдинами. Занимался рискованными подводно-техническими работами в России и за рубежом, подводной сваркой и резкой, прокладывал кабели под водой при нулевой видимости. Зимой в 40-градусный мороз в одном акваланге нырял под лед. Словом, всю жизнь словно бросал вызов судьбе, вступая в непримиримую борьбу со стихией, вырывая из лап надвигающейся беды людей. Передавая опыт сыну, он часто повторял, что в любой ситуации, какая бы трудная она ни была, нужно оставаться человеком и профессионалом, который четко знает и выполняет свое дело…

Сейчас Вячеславу Малайкину 76 лет, вместе с Женей он строит дом. Несмотря на то что по жизни отец и сын часто пытаются превзойти друг друга, в одном они всегда единодушны — дом непременно должен быть рядом с Волгой.

К СЛОВУ Две катастрофы К счастью для приверховцев, их история закончилась хорошо. Но кто знает, как повернулась бы ситуация, не приди спасатели вовремя на помощь. Между тем обоим водолазам Малайкиным в своей работе пришлось столкнуться со страшными катастрофами, только в разное время. 6 октября 1968 года возле Чебоксар затонул пассажирский теплоход «М-176». К месту происшествия была направлена команда городских спасателей, которая установила, где находится затонувшее судно, и организовала в этом районе дежурство. Среди спасателей-водолазов, работавших тогда на объекте, был и Вячеслав Малайкин. Всего в той катастрофе погиб 51 человек, спаслись 14. Среди погибших были жители Чебоксар и Канаша, поселков Сосновка, Торфопредприятие, Северный и ряда чувашских деревень. По воспоминаниям чебоксарцев, в катастрофе погибло много детей. «Понимаете, в каких условиях работает водолаз на дне реки, — это практически нулевая видимость. Узкие проходы и коридорчики, в которых почти вслепую пытаешься найти утонувших людей, психологически это совсем непросто. Например, водолаз, привыкший работать в море, в таких условиях часто теряется», — объяснил Евгений Малайкин специфику своей работы. То, через что прошел его отец, участвуя в ликвидации катастрофы 1968 года, пришлось испытать и ему. 10 июля 2011 года на Волге в Куйбышевском водохранилище произошло крушение теплохода «Булгария». На борту теплохода находился 201 человек, лишь 79 удалось спасти. На место катастрофы прибыли и водолазы из Чувашии. Большую нагрузку по поднятию утонувших людей взял на себя Женя Малайкин. Было поднято много тел. В одной из кают он обнаружил женщину с девочкой… «Невозможно не сострадать людям. Это трагедия. Это тяжело, — признался потомственный водолаз. — Но это наша работа, и если ты не можешь взять себя в руки в таких ситуациях, тебе просто не нужно здесь работать».

Фото из архива семьи Малайкиных: Маленькая Таня со своей бабушкой Анной Мефодьевной у своего дома на Приверхе.