Хочешь парк у дома — проголосуй за него

В Чебоксарах выбирают пространства, которые должны преобразиться.

Семья чебоксарки Зинаиды Свеклиной живет в юго-западном районе чувашской столицы вот уже тридцать лет. «Гуляю с внуками здесь, у дома культуры «Салют», и перед торговым домом «Москва». Больше и погулять-то негде», — рассказывает женщина. Завидев главу администрации Московского района Андрея Петрова, спросила его — когда же будет благоустроена территория перед Домом культуры? Когда здесь появились магазинчики, местным жителям обещали, что территория преобразится…

Кивнув в сторону журналистов, Петров объясняет: по этому поводу представители СМИ и собрались. Чтобы рассказать жителям столицы о возможности проголосовать за общественные пространства, требующие преображения, на портале «Открытый город». До 25 октября чебоксарцы могут выбрать три территории, которые благоустроят в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Причем власти учтут предложения не только о том, что именно преобразить, но и как это сделать.

Цифры и факты ● Более 28,5 тыс. человек зарегистрировано на чебоксарском портале «Открытый город» ● 77 голосований прошло за время работы ресурса ● 72 534 мнения принято от пользователей

«В юго-западном районе проживает сто тысяч человек, думаю, у горожан есть возможность выразить свое мнение», — говорит глава администрации. Подсказывает: жители Чапаевского поселка могут постараться вывести в «топ» пространства своего района. Среди выставленных на голосование таких вариантов сразу два — парк на площади Победы и территория у ДК «Салют». Причем если последний вариант победит, преобразится не только площадка перед домом культуры, но и сквер позади него. Здесь предусмотрено зонирование (для молодых родителей, пожилых людей, зона активности…). Рассчитывают привести к единому стилю и расположившиеся сегодня перед ДК магазинчики.

В целом у жителей Московского района Чебоксар велика вероятность дождаться преображения общественных пространств рядом со своим домом: ведь из тринадцати дизайн-проектов, представленных на портале «Открытый город», сразу семь именно из данного района города. Среди них сквер по проспекту М. Горького, продолжение благоустройства сквера К. Иванова и Московской набережной, сквер по Московскому проспекту, 3.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» действует в столице Чувашии с 2017 года. Именно благодаря ей преобразились сквер имени К. Иванова, территория у Дома мод и торгового центра «ОВАС», Кадетский сквер и территория у торгового дома «Шупашкар», а также Московская набережная, сквер у Храма Рождества Христова и «ДОРИСС-парк». Всего за прошедший период на благоустройство общественных пространств направлено почти 415 млн руб. Продолжится программа до 2024 года.

«Обязательно проголосуем! — обещает, прощаясь, горожанка Зинаида Свеклина. — А еще расскажем о голосовании всем друзьям и знакомым».