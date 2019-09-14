В Чувашии начался отопительный сезон

Чебоксары впереди, остальные догоняют

Два десятка обращений за два часа — не так-то много для «горячей линии» по случаю подачи тепла в дома. Впрочем, отвечавшие на вопросы жителей Чувашии представители республиканской прокуратуры, Минстроя, Государственной жилищной инспекции и администрации города Чебоксары сошлись во мнении, что в самый первый день очередного отопительного сезона по всей Чувашии и не могло быть иначе.

Ведь именно в день проведения «горячей линии», в понедельник, 23 сентября, он по сути и стартовал. Хотя некоторые жители республики решили, что это произошло на два дня раньше, когда об этом объявили только Чебоксары, вырвавшись в передовики. Поэтому звонки от жителей городов Шумерля, Алатырь, Мариинский Посад, села Большой Сундырь Моргаушского района сводились к одному и тому же вопросу: «Почему у нас батареи все еще холодные?»

«Только что состоялось совещание с главами муниципалитетов, дано указание, чтобы с сегодняшнего дня начали топить», — отвечал заместитель руководителя Минстроя Павел Порфирьев гражданам, жаловавшимся на холод в квартирах, больницах, детсадах и домах престарелых. «Тепло начали подавать, идет отладка по стоякам, не позднее завтрашнего дня батареи нагреются», — успокаивал тех чебоксарцев, до которых с субботы так и не дошло тепло, и. о. заместителя начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи столичной администрации Дмитрий Денисов.

Цифра: 972 котельные, отапливающие жилищный фонд и социальные объекты, действуют на территории республики.

Однако первый звонок, от жительницы Новочебоксарска Полины, касался не столько тепла в батареях, сколько его стоимости. «Почему мне за отопление начисляют 42 рубля за квадратный метр, а знакомым — 28 рублей? При этом у меня прохладно, а у них, как на пляже, можно ходить. Специалисты говорят, что теплопотери в доме большие. Я, что ли, виновата в теплопотерях и должна ежемесячно по 500-600 рублей переплачивать?» — обижалась горожанка.

На что руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков напомнил, что плата начисляется исходя из показаний общедомового теплосчетчика. И действительно, наблюдается разница в количестве необходимого тепла для обогрева того или иного дома, связанная с его конструктивными элементами, годом постройки и прочими характеристиками. «Раз в год управляющая компания должна обращаться к жильцам, предлагая им мероприятия по энергосбережению. А жильцы на общем собрании решают, принимать их или нет», — упомянул он об обязанностях управляющей организации. «Поняла… Значит, так ничего и не изменится», — расстроилась звонившая.

По иронии судьбы следующий обратившийся жаловался не на холодные батареи, а на хронический перетоп. Этот чебоксарец пришел лично. «По полгода живем при температуре +30 градусов. Пожилые люди очень плохо переносят постоянную жару. Моя старенькая мать открыла все форточки, получила воспаление легких — и умерла… Куда бы я ни обращался по поводу перетопа, мне отвечают: «А у нас все хорошо, расчеты правильные», — рассказал он свою историю, выкладывая из папки переписку с инстанциями. Было там и обращение в Госжилинспекцию. «У вас же летом были наши специалисты, обнаружили нарушения в работе теплового узла. Сейчас начался отопительный сезон, и через 2-3 недели мы снова к вам приедем, оценим ситуацию на месте», — пообещал Виктор Кочетков, забирая заявление.

«Скажите, почему я, как потребитель, не могу не оплачивать некачественную услугу той организации, которая не выдерживает температурный режим в помещении? Мне сразу же пойдут пени, предупреждения?» — задал резонный вопрос чебоксарец. «Это было бы хорошо, но законом не предусмотрено», — заметил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Чувашии Дмитрий Леонтьев.

«У нас дом 23 на улице Кооперативной, по-моему, не совсем готов к отопительному сезону. Неделю назад работали ремонтники и, видимо, недотянули болты — теплотрасса немного протекает. И с торца дома теплотрассу не утеплили», — сообщил бдительный житель поселка Ибреси. Руководитель ГЖИ пообещал принять меры по устранению этих огрехов.

Справка «СЧ» В городах Шумерля и Козловка заканчивается строительство 5 блочно-модульных котельных суммарной мощностью 54,5 МВт взамен выводимых из эксплуатации ветхих котельных. Работы ведутся по утвержденным графикам и до конца сентября будут завершены. Ввод котельных в эксплуатацию позволит обеспечить теплом и горячей водой надлежащего качества более 12000 жителей. Также администрацией города Канаша организовано строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,9 МВт. На сегодня завершены работы по устройству фундаментов, завершается строительство инженерных сетей, ведется монтаж каркаса котельной и установка котельного оборудования.

Самой же непростой оказалась ситуация в поселке Сюктерка Чебоксарского района, откуда поступило два звонка от жителей четырех многоквартирных домов, жаловавшихся на отсутствие тепла и горячей воды. Как пояснил по окончании «горячей линии» Виктор Кочетков, проблемы с горячей водой начались в этих домах с июля: положенное по нормативам время на традиционные технологические манипуляции с водоснабжением стало непозволительно затягиваться.

Старая котельная когда-то обслуживала многих потребителей, в том числе местные базы отдыха. Но они обзавелись современными энергоэффективными котельными, а этой осталось всего четыре дома. «Ресурсоснабжающая организация собирается перейти на подомовое отопление. Пока проектов еще нет. И в наступивший отопительный сезон жителей поселка будет обслуживать старая котельная. У нее есть задолженность за потребленный природный газ, но в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован», — надеется руководитель ГЖИ.

Снова заявила о себе Шумерля, слабое место которой — горячая вода и теплоснабжение. «Жилье отапливалось от старых неэффективных котельных, допускавших большой расход газа. Сейчас город переходит на современные системы. В прошлом году были построены три новые модульные котельные. В нынешнем — тоже три находятся на стадии завершения. Надеемся, что на днях их запустим. А пока они не готовы, тепло будет подаваться от старых котельных, которые не отключены», — сообщил подробности Павел Порфирьев.

И заострил внимание на звонке одного шумерлинца: «Вот люди жалуются, что голые трубы отапливают улицу. Да, есть такая проблема. Поэтому бюджетом в нынешнем году выделено 34 млн рублей для проектирования капремонта тепловых сетей в Шумерле. Планируем до конца года все проекты разработать и на следующий год включить в республиканский бюджет средства на проведение непосредственно ремонтных работ».

Подчеркнув, что нынче из-за погоды отопительный сезон начался раньше, чем в прошлые годы, заместитель руководителя Минстроя отчитался, что все теплоснабжающие организации подготовлены к отопительному сезону, и потребители тоже, на 99%. «Осталось несколько домов, в которых идет капитальный ремонт, — пояснил он. — Там разводка уже готова и меняются стояки, которые будут отключаться от тепла по необходимости: для того чтобы провести работы».

«Если в течение пяти дней температура воздуха составляет в среднем менее 8 градусов, то все отопительные организации обязаны начать отопительный сезон, — с точки зрения законности прокомментировал старший прокурор Дмитрий Леонтьев. — Все полученные звонки мы проверим и при необходимости примем меры прокурорского реагирования, предусматривающие административное воздействие, вплоть до штрафа от 50 тысяч рублей на должностных лиц».

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Утром в среду теплом было обеспечено 67,9% многоквартирных домов, сообщили в Минстрое республики.