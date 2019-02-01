Анна на высоте и гусли из Алатыря

История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 18 сентября 1959 года

Рабочая смена на строительстве Лисичанского химкомбината закончилась, и монтажник по установке высотного электрооборудования Анна Ширтанова, приехавшая из Цивильска, собиралась домой. Но выяснилось, что 48-метровый портал монтируемого высотного крана может не выдержать порывов ветра.

«От сильного порыва ветра сорвался винт натяжного «башмака» в месте крепления на верхней рампе башни, трос держался на слабой боковой скобе. Достаточно было еще одного порыва — и тридцатитонная башня портала могла рухнуть на стены строящегося цеха. <…>

Через две минуты, надев брезентовую робу с аварийным поясом, взяв инструменты и переносной ацетиленовый сварочный аппарат, Ширтанова взошла на первую ступень портального трапа. Вскоре она скрылась на высоте. <…>

Самое трудное, что предстояло сделать, — это соединить петлю троса захватом нового «башмака». Монтажница рванула еще раз на себя рычаг-вороток, пытаясь свести петлю, и вконец обессилела.

Неистовый ветер рвал полы ее куртки, лицо беспрерывно заливали горько-соленые струйки пота. Амплитуда колебаний верхней точки портала достигла одного метра. Передохнув, Анна вставила в вороток полутораметровый обрезок трубы, выбралась за наружный кронштейн рампы, с прыжка вцепилась за удлиненный рычаг и повисла в воздухе. Раздался жесткий металлический щелчок, и в тот же миг монтажница сорвалась вниз…

…Анну удержала на башне лямка спасательного пояса. При падении она сильно ушибла плечо, поцарапала о металл бок, разбила ногу. Но главное было сделано: петля соединилась с захватом. Ширтанова быстро завинтила новый «башмак» и, чтобы он больше не вздумал срываться, наглухо приварила его к ферме.

Ослепительная фиолетово-белая вспышка дерзко разорвала ночное небо. Серьезная авария была предотвращена. Н. Зубьяков».

На снимке: Анна Ширтанова.

19 сентября 1959 года

«Большечурашевская сельская библиотека Ядринского района по итогам прошлого года оказалась достойной всероссийской премии. «Вот хорошо, у нас теперь будут радиола и фотоаппарат», — радовались чурашевцы. Включили радиолу, повернули регулятор настройки — и из щелей полезли клопы. Вместо музыки раздался грохот. У радиолы оказались заржавевшими некоторые части. Где приобрело Министерство культуры Чувашии этот «подарок»?»

40 лет назад — 21 сентября 1979 года

На алатырской фабрике музыкальных инструментов по заказу Министерства культуры Чувашии изготовили партию звончатых гуслей. Фабрика выполняла такой сложный заказ и раньше, в начале семидесятых, но умельцев, принимавших участие в выпуске той партии, на предприятии уже не осталось.

«Вначале отказались от заказа, — рассказывает начальник производства фабрики Л.К. Олейник. — Но потом, следуя народной мудрости «глаза боятся, руки делают», решили испытать свои силы».

На фабрику поступил образец гуслей звончатых. Но его нельзя было разбирать, чтобы снять размеры деталей, изготовить по ним шаблоны. Кстати, когда здесь изготовили первую партию гуслей, это разрешалось.

Однако нашлись люди, которые взялись за дело. В первую очередь нужно было найти опытного столяра. <…>

Иван Евгеньевич Лобанов, несмотря на свои 27 лет, считается одним из опытных столяров фабрики. Любая плотницкая и столярная работа не отобьется от его рук. На ощупь, порой надеясь только на интуицию, начал он готовить шаблоны на каждую деталь. А их — около двух десятков, причем конфигурация очень сложная. Потребовался специальный инструмент. Более четырех месяцев ушло только на изготовление шаблонов. И.Е. Лобанов строгал, пилил, сверлил… На всех станках он хорошо умеет работать: на фрезерных, копировальных, сверлильных, фуговочных. Конечно, без помощи не обойтись. Но всегда рядом были Л.К. Олейник и начальник цеха пианино В.П. Еремин. Общими усилиями доводили детали до нужного размера. Подгоняли, склеивали, шлифовали.

В середине сентября натянули струны на всю партию гуслей звончатых. Тринадцать басовых и двадцать четыре дискантовых на каждый инструмент. Всего по тридцать семь струн. В. Чернышев».