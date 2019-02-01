Покупатель нарвался на «конструктор»

Приобретенный с рук автомобиль оказался собран из двух частей

Об этом чебоксарец узнал только от сотрудников ГИБДД, когда поехал регистрировать свою покупку. Объявление о продаже синего «Рено» 2011 года выпуска горожанин нашел в Интернете. Встретился с продавцом, осмотрел иномарку — машина показалась ему довольно свежей.

Хозяин «Рено Логана» заверил покупателя, что транспортное средство ни разу не попадало в ДТП. На самом же деле автомобиль представлял собой так называемый конструктор из сваренных между собой частей двух легковушек. Зарегистрировать такое средство передвижения невозможно, так как оно не отвечает требованиям безопасности в области дорожного движения. Это и объяснили ошарашенному автолюбителю в отделении госавтоинспекции. Выяснилось, что мужчина, который заплатил за «железного коня» свыше 200 тыс. рублей, имеет право доехать на нем максимум до ближайшей автостоянки. Телефон продавца, сплавившего такой мертвый груз, был уже недоступен…

Оперативники выяснили не только личность злоумышленника, но и всю историю «распиленного» автомобиля. Злосчастный «Рено» пытались продать не единожды, но он рано или поздно по понятным причинам возвращался обратно к владельцу. Наконец тот решился отдать «лошадку» на запчасти, но тут «нарисовался» 39-летний уроженец Порецкого района, который уговорил подождать с разбором машины.

Прекрасно зная обо всех «нюансах» «француза» от его хозяина, ранее неоднократно судимый поречанин просто-напросто решил подзаработать и, обновив колеса и магнитолу, реализовал авто чебоксарцу. Когда подозреваемого разыскали, он хотя и не отрицал свою вину, но и с возмещением ущерба потерпевшему не спешил.

По информации следователя ОП № 3 столичного УМВД лейтенанта юстиции Анастасии Лобановской, ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, поэтому, видимо, не слишком переживал из-за перспективы вновь отправиться за решетку. За мошенничество в значительном размере Калининский районный суд Чебоксар приговорил рецидивиста к одному году условно. Приговор вступил в законную силу.