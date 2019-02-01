Среди восьми пострадавших — двое детей

Под Канашом произошла крупная авария

Сразу восемь человек пострадали в среду, 18 сентября, в ДТП в Канашском районе на участке дороги между Шихазанами и Атнашево. По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения дистанции 21-летним водителем «Лады Калины».

В 19.30 его машина столкнулась с попутной иномаркой «Киа Рио», далее «Калину» вынесло на встречную полосу движения, где она врезалась в «Мазду-3».

Четыре экипажа скорой приехали достаточно оперативно — через 15 минут после происшествия. Всех пострадавших, водителя и четырех пассажиров отечественного авто, водителя и двух пассажиров «Мазды», доставили в различные медучреждения, в том числе в Чебоксары. Среди пострадавших оказалось двое детей. В «Калине» ехала 15-летняя жительница Хабаровска — она получила ушиб грудной клетки, а в «Мазде» — полуторогодовалый мальчик, которого госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму (он находился в детском удерживающем устройстве).

Движение на участке с ДТП нормализовали в течение часа, рассказали «СЧ» в пресс-службе МВД по Чувашии. Все трое водителей по результатам освидетельствования оказались трезвыми.

Фото forum.zarulem.ws. Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.