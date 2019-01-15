Шумерля отметила день рождения

А в Ходарах появился вертолет

В субботу, 14 сентября, Шумерля отмечала День города. Основные празднества прошли на Центральной площади и в городском парке культуры и отдыха. Здесь были представлены последние достижения предприятий, изделия народных промыслов, общественные и культурные проекты горожан. В торжестве принял участие Михаил Игнатьев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Руководитель региона осмотрел, как благоустроен городской парк, побеседовал с шумерлинцами о перспективах преобразования городских общественных пространств, вручил заслуженные награды труженикам Шумерли. Он подчеркнул, что благодаря честному, ответственному труду своих жителей Шумерля развивается, улучшается транспортная инфраструктура, модернизируется жилищно-коммунальное хозяйство. За первое полугодие город в лидерах по росту зарплаты среди муниципальных образований республики.

Серьезные средства выделяются на благоустройство дворовых территорий и проездов, общественных территорий. «Много еще проблем по благоустройству дворов, по оснащению их спортивным оборудованием, развитию общественных пространств. В ближайшей перспективе совместно с городскими властями будем уделять особое внимание городской среде», — отметил Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии выразил признательность руководителям городских предприятий за большой вклад в социально-экономическое развитие Шумерли и республики, ветеранам, которые активно участвуют в общественной жизни города, всем жителям, искренне любящим родной муниципалитет.

В рамках визита в Шумерлинский район Михаил Игнатьев посетил в селе Ходары Ходарскую среднюю общеобразовательную школу имени И.Н. Ульянова. По словам директора Зинаиды Макаровой, сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонтные работы. В планах провести замену оконных блоков и дверных проемов, электрических коммуникаций, сетей отопления и водоснабжения.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что важно не только грамотно подготовить необходимые документы, но и учесть особенности демографической ситуации. В настоящее время в школе обучается 121 ученик при проектной мощности в 640 человек. «Рождаемость со временем будет увеличиваться, на это направлен национальный проект «Демография». Мы должны сохранить все образовательные учреждения для будущих поколений. Но при этом важно рационально организовать учебный процесс и управление школьным хозяйством», — отметил руководитель республики.

В этот же день Глава Чувашии принял участие в открытии нового памятника-вертолета в селе Ходары. Винтокрылая боевая машина «Ми-24» установлена на постамент в честь выпускников Ходарской школы и Сызранского высшего военного училища летчиков, участников боевых действий в горячих точках.

Глава республики напомнил, что инициатива по установлению вертолета-памятника в селе Ходары в 2017 году была одобрена Министерством обороны России. «Такие памятники мы открывали и в других муниципалитетах. Исправно послужив в небе, этот вертолет по праву занял свой пьедестал и стал настоящим украшением территории школы. Это поистине ценный подарок для жителей села и значимое событие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — сказал Михаил Игнатьев.

Руководитель региона выразил признательность инициатору установки памятника — председателю Правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Геннадию Матвееву и всем, кто причастен к доставке вертолета в село Ходары.

В честь вертолетчиков, участников боевых действий в горячих точках, учащиеся школы совместно с почетными гостями заложили рябиновую аллею. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Фото cap.ru. Вертолет «Ми-24», раньше служивший учебной машиной в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков, стал новой достопримечательностью села Ходары.