От идеи до стартапа в успешную жизнь

В ЧГУ создается экосистема возможностей

Здание под литерой «А» Чувашского государственного университета имени И.Н Ульянова интересно посетить и без всякого повода. Чего стоит пройтись по слегка поскрипывающему паркету его коридоров. В воздухе словно витает особая энергетика полувековых университетских традиций. Но в зале для заседаний, пожалуй, самом светлом и современном во всем административно-научном корпусе, вдруг понимаешь, что душа у вуза молодая, жаждущая новых открытий и полная идей.

Именно здесь за круглым столом мы вновь беседуем с ректором ЧГУ Андреем Александровым о том, с какими планами начинает вуз свой новый учебный год. Отметим, о своем родном университете Андрей Юрьевич всегда рассказывает увлеченно, нередко удивляя и даже вдохновляя интервьюера.

В полку учащихся прибыло

— Прием на очную форму обучения завершен, первокурсники полным ходом втягиваются в учебный процесс. Доволен ли вуз итогами и качеством нынешнего приема?

— В целом, да. Мы выполнили государственное задание на этот год, согласно которому приняли абитуриентов на более чем 1500 бюджетных мест. 1184 из них «заняли» впервые поступившие в университет, на бакалавриат и специалитет, остальные места отданы будущим магистрам, аспирантам и ординаторам.

Радует, что набрали более «сильных» первокурсников: 215 медалистов, 190 ребят имеют результаты хотя бы по одному из ЕГЭ выше 90 баллов, есть также стобалльники, победители и призеры олимпиад регионального и всероссийского уровня. Среди поступивших и те, кто отличился в олимпиадах, которые университет проводит самостоятельно или при помощи своих индустриальных партнеров — «Надежда электротехники» и «Надежда машиностроения Чувашии».

Расширилась и география поступающих: учиться к нам приехали в этом году ребята из 47 регионов России, только на медицинский факультет поступили юноши и девушки из 39 регионов страны.

— По дороге сюда в главном корпусе мы встретили много иностранцев, кажется, их у вас все больше и больше…

— Так и есть, сейчас в университете обучаются около 1800 иностранных ребят, хотя несколько лет назад было в пять раз меньше. В привлечении молодых и способных молодых людей из других стран к получению образования в России заинтересовано, прежде всего, государство. Об этом неоднократно заявлял и лидер страны. Перед российскими вузами стоит задача в ближайшие годы удвоить контингент иностранных граждан в своих рядах.

— Не получится ли, что у наших ребят будет меньше возможностей поступить в вуз?

— Успокою, что и речи не идет о какой- либо конкуренции. Ведь в основном иностранцы поступают в вуз на платной основе, лишь небольшая часть — по квотам, предоставляемым по межгосударственным соглашениям. Словом, это никоим образом не ограничивает возможности российских ребят учиться у нас как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

Кипит студенческая мысль

— Судя по всему, интерес к Чувашскому госуниверситету растет.

— И это вполне закономерно, поскольку кроме современных образовательных программ, мы предлагаем комплекс возможностей. Например, не хватает нынешним инженерам навыков бизнеса, предпринимательства, они успешно решают конкретные профессиональные задачи, а как продвинуть свой продукт — представляют смутно. Поэтому мы поэтапно внедряем в учебный процесс сквозные курсы предпринимательства.

Более того, планируем сформировать целую экосистему инноваций, внутри нее межвузовские команды будут разрабатывать свои проекты, которые, возможно, выльются потом в реальные стартапы.

— Словно сосуд, в котором бурлит творческая мысль?

— Почти. «Точка кипения» — так называется пространство для объединения различных инициатив наших лидеров- студентов, которое мы предполагаем создать на базе экономического факультета до конца 2019 года. Это совершенно новый проект, реализуемый совместно с Агентством стратегических инициатив. Студенты разных факультетов будут слушать мастер-классы у приглашенных специалистов: как, например, организовать свой бизнес или претворить социальный проект в жизнь. У ребят появится возможность познакомиться с такими же заинтересованными студентами других факультетов, а может даже и вузов, перенять опыт у тех, кто прошел свой путь успеха.

Кто на «ЧувГугол», а кто в ДНК

— Если бы я, бывшая выпускница ЧГУ, посетила бы вуз как родитель, какие бы изменения для себя непременно отметила?

— Конечно, бросится в глаза современное, высокотехнологичное учебно-лабораторное оборудование. Взять наш факультет энергетики и электротехники, где с помощью стратегических партнеров оборудована учебная цифровая подстанция, аналогов которой единицы. Она повторяет во многом «Медведевскую», что работает сегодня в подмосковном Сколково. Удивят новым оборудованием и другие факультеты.

Некоторые родители желают посетить предприятия, чтобы воочию познакомиться с будущим рабочим местом своего ребенка. Вам будет интересно побывать на базовых кафедрах, созданных на площадках наших партнеров — ведущих высокотехнологичных предприятий, где под руководством опытных наставников практикуются наши студенты. Практико-ориентированный учебный процесс и живая связь с производством — «конек» Чувашского госуниверситета.

— С такими базами и лабораториями, пожалуй, не может не расти интерес на технические направления.

— Как говорится, лед тронулся, но, увы, не такими темпами, как хотелось. Несколько огорчает, что некоторые абитуриенты и их родители до сих пор не совсем понимают всех преимуществ получения образования технического направления, недооценивают широких возможностей для будущего карьерного роста. Не секрет, что сегодня очень востребованы энергетики, электротехники, радиоэлектронщики, айтишники, машиностроители. Стремительно развиваются цифровые технологии, внедряются технологии искусственного интеллекта. Да что и говорить, скоро мы будем иметь возможность путешествовать на беспилотных поездах. И это не далекое будущее, а реальность. Тут как раз и нужны будут специалисты, создающие цифровые технологии.

— Тогда нужна математика, физика, информатика — а это, на взгляд школьников, да и родителей тоже, всегда сложнее.

— Поэтому университет и открывает сегодня свои двери для школы, предлагая помощь. Это и Университетские субботы, и Малый физмат, где наши преподаватели успешно обучают занимательной математике и физике даже самых маленьких школьников. Признаюсь, заинтересовать юных слушателей было непростой задачей. Но преподаватели с честью справились с ней, и сегодня воспитанники наших школ, кружков просто влюблены в своих наставников, а главное — в те предметы, которые они решили изучать в стенах вуза. И это только начало!

— Значит, в новом учебном году зреют новые проекты для школьников?

— Уже стартовали! Например, в эти дни идет олимпиадный отбор в профильную образовательную смену с международным участием «ЧувГугол», которая откроется на осенних каникулах в одном из загородных лагерей республики. Ребят ждет погружение в цифровой мир: в 30 лабораториях вуза они будут программировать, моделировать, создавать виртуальные игры, защищать свои проекты, будет чрезвычайно интересно. Важно, что смена для ребят будет бесплатной: необходимые средства выделены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Еще один проект, который мы в ближайшее время реализуем при финансовой поддержке Чувашской Республики в рамках другого нацпроекта «Образование», — это Дом научной коллаборации (коротко ДНК), а по-другому — Центр развития современных компетенций детей. На базе физмата и машфака мы будем реализовывать программы по биоинформатике и робототехнике, проводить уроки технологии для школьников, ребята смогут заниматься на сложном и интересном оборудовании. Кроме того, в ДНК будут проводиться кружки, к слову, шахматный клуб уже готов принять первых учеников.

Грантов — целый «урожай»

— Похоже, и университет погружен в тематику нацпроектов?

— Безусловно, это подтверждается одновременной работой сразу по нескольким грантовым конкурсам в рамках приоритетных направлений развития страны на сумму в сотни миллионов рублей. Ведь национальный проект предполагает консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и бизнеса.

— Кстати, большой ли «урожай», если можно так сказать, грантов удалось собрать вашим студентам и молодым ученым?

— Поддержаны проекты самых разных направлений: по донорскому движению, по популяризации науки в школах (представлен на форуме «I-Волга»), самый большой грант в 2 млн 400 тысяч рублей получил проект студента факультета информатики и вычислительной техники Николая Филиппова «ТВ-академия», направленный на развитие движения КВН в республике, и многие другие.

Продолжают реализовываться и крупные научные проекты, о которых, между прочим, подробно, а главное доступным языком рассказывается в нашем журнале «Чувашия: территория инноваций». Причем год не закончен, так что, думаю, мы еще порадуемся новым победам…

— Слушая вас, Андрей Юрьевич, невольно жалеешь, что давно миновала студенческая пора. Что бы вы пожелали в новом учебном году первокурсникам, полным надежд, и выпускникам, которым предстоит защитить диплом и ступить на профессиональный путь?

— Первокурсникам пожелаю многогранной студенческой жизни и претворения в жизнь самых смелых замыслов. А выпускникам — не останавливаться на достигнутом и не почивать на лаврах. В наше динамичное время приходится учиться всю жизнь, и постоянно осваивать новые технологии. Представьте, печатный станок Иоганна Гутенберга внедрялся в массовое производство 400 лет, от идеи до изобретения проводного телефона прошло полвека, сотового — 7 лет, а соцсети захватили мир за 3 года. И такая картина — в любой сфере.

Словом, если есть идеи, проекты, мы готовы помочь их реализовать, даже тогда, когда у вас на руках уже будет диплом об окончании вуза. Таких примеров сегодня немало. Современный университет не ставит рамки и не концентрируется только на себе, а расширяет свои границы, трансформируясь в вуз идей и возможностей.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Чтобы заронить зерно интереса, ищите кружок»

— Андрей Юрьеви, посоветуйте родителям, как заинтересовать школьника точными науками и профессией технической направленности.

— Непростая задача … Но, пожалуй, для начала стоит попробовать заронить зерно интереса в домашних беседах, ведь все так или иначе начинается с семьи. Это двигатель всего нового, что человек получит в дальнейшем. Следующий шаг — поиск «своего» кружка научно-технического творчества, благо, сегодня в нашей республике есть много интересных площадок для юных исследователей и изобретателей — робототехника, программирование, зд-моделирование. А помните, какими популярными были в советское время кружки юных авиамоделистов, судостроителей, радиотехников, юннатов?

Эта замечательная практика сейчас возрождается, правда уже в новом формате. Комплекс занимательных программ для школьников всех возрастов предлагает и ЧГУ. Уверен, все это вкупе даст верный вектор, который потом поможет определиться с выбором интересной профессии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Свыше 18000 студентов из 69 регионов России и около 1800 иностранных граждан из 47 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы обучаются в ЧГУ имени И.Н. Ульянова на всех уровнях образования: подготовительное отделение, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура. 2850 рублей составляет стипендия «отличника» в ЧГУ, причем для поступивших на первый курс ребят есть дополнительный бонус — победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также университетских и отраслевых олимпиад получают в первом семестре 10 тыс. рублей. 7-й год подряд по итогам мониторинга, проводимого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, ЧГУ имени И.Н. Ульянова получает статус эффективного вуза.

Фото Олега Мальцева

Фото ЧГУ. Научная смена в университете подрастает достойная — обладатель гранта Президента России Алексей Федоров со своим наставником, деканом факультета радиоэлектроники и автоматики, профессором Григорием Охоткиным.

Фото Максима Васильева. Путь в студенты для многих школьников начнется с малого физмата ЧГУ