15 сентября — День работников леса

Уважаемые труженики и ветераны лесного хозяйства и лесной промышленности!

От всей души поздравляю вас с Днем работников леса!

Этот праздник отмечают все, кто с трепетом и уважением относится к природе. Наши леса — самое ценное природное богатство, важнейшая составляющая народного хозяйства республики, залог экологического благополучия будущих поколений.

Рациональное использование и своевременное возобновление лесных ресурсов являются важнейшими задачами национального проекта «Экология». В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Чувашии мы с вами продолжим мероприятия, которые позволят сохранить наши леса, восстановить вырубленные и погибшие лесные насаждения. Эффективное выполнение этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма и ответственности вас — работников лесного хозяйства.

Выражаю глубокую признательность всем труженикам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд и преданность любимому делу. Уверен, что, относясь с любовью к природе родного края, вместе мы сохраним и приумножим бесценное наследие, доставшееся нам от предков.

Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, достижения всех поставленных целей, счастья, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев