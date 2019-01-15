15 сентября — День работников леса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые труженики и ветераны лесного хозяйства и лесной промышленности!

От всей души поздравляю вас с Днем работников леса!

Этот праздник отмечают все, кто с трепетом и уважением относится к природе. Наши леса — самое ценное природное богатство, важнейшая составляющая народного хозяйства республики, залог экологического благополучия будущих поколений.

Рациональное использование и своевременное возобновление лесных ресурсов являются важнейшими задачами национального проекта «Экология». В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Чувашии мы с вами продолжим мероприятия, которые позволят сохранить наши леса, восстановить вырубленные и погибшие лесные насаждения. Эффективное выполнение этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма и ответственности вас — работников лесного хозяйства.

Выражаю глубокую признательность всем труженикам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд и преданность любимому делу. Уверен, что, относясь с любовью к природе родного края, вместе мы сохраним и приумножим бесценное наследие, доставшееся нам от предков.

Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в работе, достижения всех поставленных целей, счастья, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Опубликовано: 13 сентября 2019 г.


Читайте также:

С завершением Года добровольца не закончатся благие дела
В Чувашии готовятся к крещенским купаниям
Михаил Игнатьев дал интервью журналисту информагентства Sputnik Токуяма Асука
Глава Чувашии обсудил в ГК «Ростех» возможности реализации в республике высокотехнологичных проектов
Михаил Игнатьев принял участие в работе Х Гайдаровского форума
Крепким чаем угостят, а алкоголь запретят: в Чувашии готовятся к крещенским купаниям
Православные Чувашии отметили Крещение
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.