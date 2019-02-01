Представителя выбирают на собрании

Гарантии прав работников в деле о банкротстве

Наиболее острый вопрос в сфере несостоятельности (банкротства) — защита прав лиц, работающих (работавших) по трудовым договорам. Особенно — требования по погашению задолженности по зарплате и выплате выходных пособий.

По законодательству работник не является стороной, участвующей в деле о банкротстве. Его не приглашают на судебные заседания и собрания кредиторов с правом выражения мнения. Интересы всех работников должника защищает их представитель, который избирается на собрании. Его полномочия подтверждаются протоколом, который представляется в арбитражный суд.

Закон о банкротстве наделил представителя работников широкими полномочиями. Он вправе участвовать в заседаниях арбитражного суда, в собраниях кредиторов без права голоса, выступать по вопросам повестки дня собраний и информировать кредиторов и других лиц, участвующих в деле, о позиции работников по конкретным вопросам.

Если нарушены права работников, представитель имеет право направить жалобу на действия арбитражного управляющего. У него есть возможность обращаться в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий, возникших с арбитражным управляющим и связанных с составом и размером требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам. Участие в процессе представителя дает возможность работникам обанкротившегося предприятия быть в курсе, как продвигается дело.

Организация и проведение собрания по избранию представителя работников возложена на арбитражного управляющего. Далее он обязан уведомлять представителя о проведении собраний кредиторов и обеспечить доступ к необходимым документам. Если арбитражный управляющий не организует и не проведет собрание работников, — это нарушение закона и основание для привлечения его Управлением Росреестра по Чувашии (орган контроля в деле о банкротстве) к административной ответственности.

По данным заместителя руководителя управления Росреестра Татьяны Васильевой, за последние два года привлечено к ответственности шесть арбитражных управляющих – не провели собрания работников должника, в том числе бывших, или провели, но с нарушением сроков. Так, арбитражный управляющий ООО «Инстрой» провел собрание работников с нарушением срока на 148 дней. Временный управляющий ООО «Автострой21» собрание работников вообще не созывал, рассказали в управлении.