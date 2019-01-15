Сто лет как стимул к развитию

Торжественный вечер, посвященный Дню финансиста, прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Приветствуя героев дня, председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил высокорезультативную работу финансистов Чувашии, их ответственное отношение к решению поставленных задач, плодотворное взаимодействие различных структур, нацеленное на развитие бюджетной системы и, соответственно, на обеспечение благополучия региона и его жителей. А заместитель председателя правительства — министр финансов республики Светлана Енилина сообщила, что в настоящее время финансовый блок Чувашии является одним из самых сильных и профессиональных в стране.

«Как отметила директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина, Чувашии есть чем гордиться. Республика третий год подряд занимает первую степень по качеству управления финансами, — подчеркнула Енилина. — Всего же в России только восемь субъектов, длительное время удерживающих лидирующие позиции в группе лучших».

Руководитель Минфина Чувашии напомнила, что в республике обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, сохраняются темпы роста собственных доходов бюджета при безусловном выполнении всех принятых республикой обязательств. По итогам прошлого года рост доходов консолидированного бюджета к уровню 2017 года составлял порядка 12 проц., а в текущем году обеспечен рост уже более 13 проц. Что касается расходов консолидированного бюджета, то сегодня наблюдается их рост на 13 проц. Увеличение бюджетного финансирования за три года составило порядка 14 млрд рублей.

При этом обеспечено одновременное снижение государственного долга: за три года — на 2,5 млрд рублей или почти на 18%.

Напомнила Светлана Енилина и о том, что в следующем году отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Вековой юбилей отметят и финансовые органы республики. По ее словам, юбилейная дата должна стать новой отправной точкой для интенсивного развития во всех сферах социально-экономической жизни Чувашии.

На торжественном вечере состоялось награждение наиболее достойных специалистов финансовой отрасли республики. А затем праздник продолжился фееричным гала-концертом финансового КВНа с участием сборной команды КВН органов государственной власти в составе Минфина Чувашии, УФК по Чувашской Республике и УФНС по Чувашской Республике — «Три финансиста», команды КВН Чувашского отделения Сбербанка «Сберчинки», команды КВН Банка ВТБ «VTBest» и команды КВН «Кейсистемс».

Фото Валерия Львова. Выступления команд КВН показали, что у финансистов с юмором все в порядке.