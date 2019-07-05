Оправданный присяжными убийца в результате приговорен к 10 годам строгого режима

В Новочебоксарске на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден местный житель, который в день своего рождения избил до смерти другого мужчину.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле прошлого года во время пьяного застолья между хозяином одной из квартир в доме по улице Восточной и его гостем произошла ссора. Владелец жилплощади позвонил своему знакомому, который в тот день был на дне рождения у приятеля. Они явились оба. В ходе драки, возникшей на почве выяснения отношений, именинник серьезно избил потерпевшего, после чего тот скончался. Суд приговорил злоумышленника к 10 годам колонии строгого режима.

В СУ СКР по Чувашии отмечают, что ранее по этому уголовному делу коллегия присяжных заседателей в другом составе вынесла оправдательный вердикт, однако он был отменен по апелляционному представлению прокуратуры в связи с допущенными существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства.