С наградой!

Указом Главы Чувашии от 4 июля 2019 года за большие заслуги в укреплении института семьи награждены орденом «За любовь и верность» супруги:

Авраменко Василий Степанович и Авраменко Римма Александровна, Порецкий район, Баланов Владимир Андреевич и Баланова Валентина Ивановна, г. Чебоксары, Дубров Юрий Егорович и Дуброва Римма Гурьевна, Красноармейский район, Исаев Николай Алексеевич и Исаева Светлана Васильевна, Батыревский район, Кулемин Владимир Константинович и Кулемина Александра Ивановна, г. Новочебоксарск, Майоров Виталий Васильевич и Майорова Антонина Ивановна, Козловский район, Маторкин Григорий Константинович и Маторкина Мария Гавриловна, Алатырский район, Наумов Валерий Петрович и Наумова Алевтина Николаевна, Вурнарский район, Непутаев Виктор Андреевич и Непутаева Любовь Николаевна, г. Алатырь, Павлов Виталий Андреевич и Павлова Елена Михайловна, Цивильский район, Портнов Иван Иванович и Портнова Зинаида Петровна, Яльчикский район, Хорасев Евгений Николаевич и Хорасева Людмила Александровна, Чебоксарский район.