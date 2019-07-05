Чебоксары получат более 3 млрд на улучшение экологии и развитие систем водоснабжения

В Москве состоялось официальное подписание трехстороннего договора между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Чувашской Республикой и городом Чебоксары по реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».

Как сообщил глава Минстроя Владимир Якушев, проект, финансируемый за счет займа Нового банка развития БРИКС, направлен на комплексное решение проблем модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения в пяти волжских городах — Рыбинск, Иваново, Волжский, Дзержинск, Чебоксары. «Мероприятия по оздоровлению Волги входят в нацпроект «Экология». Мы рассчитываем на синергетический эффект, чтобы одна из главных водных «артерий» страны — река Волга — получила развитие. Для этого требуется работа единой команды — федеральных министерств, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов и финансовых институтов», — подчеркнул руководитель Минстроя РФ.

ИВАН МОТОРИН,

председатель Кабинета Министров Чувашии: «Дан старт совместному проекту с Новым банком развития в области коммунального хозяйства. Свыше 3,5 млрд рублей, включая инвестиции республики и 3,1 млрд — средства банка, поступят на развитие столицы Чувашской Республики в ближайшие 6 лет».

В столице Чувашии на мероприятия по оздоровлению Волги в рамках национального проекта «Экология» будет инвестировано свыше 3,5 млрд рублей. В ноябре 2017 года на встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями Нового банка развития стран БРИКС и руководителями Санкт-Петербургского фонда инвестиционных строительных проектов обсуждались вопросы возведения дополнительных сооружений для очистки сточных вод, строительства канализационных коллекторов и модернизации КНС в столице республики. В 2018 году Чебоксары прошли конкурсный отбор среди городов России для участия в проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации».

Инвестиции планируется направить на 9 проектов. Будет продолжена реконструкция загородного коллектора города Чебоксары, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции «Заовражная», построен отводящий коллектор р. Кайбулка.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации города Чебоксары: «Износ сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования канализационных насосных станций и очистной водопроводной станции «Заовражное» мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения. Выделенный грант позволит решить эти задачи. Выражаю искреннюю благодарность и признательность Правительству РФ, Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву, Санкт-Петербургскому фонду инвестиционных строительных проектов за поддержку и финансирование наших проектов».

Следует напомнить, что в результате проведенной в 2013–2016 годах работы столица Чувашии в числе первых городов Поволжья прекратила сброс промывных вод в Волгу и решила проблему утилизации осадка путем внедрения новейших технологий. Реконструкция загородного коллектора позволила исключить влияние негативных факторов на акваторию Чебоксарского водохранилища: снижена аварийность, улучшена экология города и населенных пунктов, расположенных ниже по течению Волги. Установленные автоматизированные системы учета и регулирования потребления воды и тепла в 1,5 тыс. многоквартирных домов позволят жителям и энергоснабжающим организациям эффективнее контролировать потребление воды и тепла, минимизировать потери и снизить расходы.

От Чувашии договор подписали премьер-министр республики Иван Моторин, от муниципалитета — глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Участвовавший в церемонии подписания замминистра финансов России Сергей Сторчак пожелал представителям регионов скорейшего запуска проектов на местах и успешного взаимодействия с Новым банком развития.