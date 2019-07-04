ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

Председатель правительства РФ

«На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры мы предусмотрели значительные деньги. Только на 2019 год — более 1,7 трлн рублей. Часть этих денег находится в регионах, часть будет перечислена. На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то хуже. В целом традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно. Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона. Двигаться можно и нужно быстрее».