Дмитрий Медведев порекомендовал всем ведомствам активней использовать систему «Электронный бюджет»

Все ключевые решения приняты

На этой неделе состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в его работе принял Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Заседание в режиме видеоконференц-связи с руководителями регионов провел Председатель Правительства России — председатель президиума Совета Дмитрий Медведев. Он отметил, что с момента начала работы по реализации национальных проектов прошло достаточно времени, и важно оценить, насколько эффективно организован этот процесс. «Все ключевые административные решения мы с вами приняли, — подчеркнул глава правительства. — Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены в значительной мере, но что-то еще доводится».

Премьер-министр России сообщил, что дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год. Кроме того, распоряжением правительства от штрафов за несвоевременное освоение субсидий освобождены некоторые регионы Российской Федерации, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соответствующие соглашения. Дмитрий Медведев также отметил, что всем ведомствам необходимо активнее использовать возможности информационной системы «Электронный бюджет», которая позволяет отслеживать выполнение национальных проектов, способствует снижению административной нагрузки на регионы и уменьшению бумажного документооборота.

После окончания трансляции Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание с членами правительства республики.

Он поручил строго контролировать и неукоснительно соблюдать сроки освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов в регионе. Поставлена задача завершить работу по контрактации предусмотренных объектов до конца июля. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев также обратил внимание на то, что уже пора готовить конкурсную документацию и проводить торги по объектам, обозначенным в планах на 2020–2021 годы.