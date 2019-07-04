Ловчие птицы ночью «прилетели» в музей

В Национальном музее Чувашии рамках федеральной программы «Ночь в музеях» была организованна экологическая выставка. Она состояла из нескольких интерактивных площадок. Их тематика заложена организаторами в названиях: «Мир минералов»; «Узнай птицу по голосу»; «Ловчие птицы»; «Зачем нужен скворечник». Несомненно, радует большое количество школьников и студентов среди посетителей, посетивших экологическую ночь, точнее вечер. Мероприятие продолжалось до 20.00. Здесь были представлены коллекции минералов, коллекция птичьих яиц. Детей привлек внимание мастер – класс по изготовлению скворечников.

Особый интерес посетителей музея вызвали ловчие ястреб и сокол. Правильно этих пернатых хищников называть служебными птицами, так как с ними на соколиную охоту никто не ходит. Они никого не ловят. Их используют в качестве средства отпугивания (биорепеллента) на объектах по переработки и размещению ТКО филиала АО «Управление отходами» в Новочебоксарске. Орнитологи подробно рассказывали посетителям о премудростях содержание служебных птиц и их использования, как в соколиной охоте, так и в качестве биорепеллента. Отдельно демонстрировалась сокольническая амуниция. Это клобучки, вабило (приманка для ловчей птицы), сокольнические рукавицы. Никому из посетителей не было отказано сфотографироваться с птицей на руке. Также посетителям демонстрировался стенд, где указанны результаты работы служебных птиц по обеспечению орнитологической безопасности вышеуказанных объектов. По международным экологическим стандартам на территориях по размещению и переработке ТКО не должно быть стайных птиц и бродячих животных.

Необходимо заметить, что АО «Управление отходами» в Новочебоксарске впервые в России использовал биорепеллент, как наиболее эффективное средство для отпугивания многотысячных стай врановых и чайковых птиц от объектов обработки отходов. На данный момент такую технологию по урегулированию сложной орнитологической обстановки применяют на мусороперерабатывающем комплексе в Санкт – Петербурге и на полигоне ТКО в Гатчине (Ленинградская область).