Глава Чувашской Республики принял участие в федеральном форуме «Производительность 360»

3 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Нижнем Новгороде принял участие во Втором федеральном форуме «Производительность 360», на котором были обсуждены актуальные вопросы повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В Форуме приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.