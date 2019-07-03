Глава Чувашской Республики принял участие в федеральном форуме «Производительность 360»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

3 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Нижнем Новгороде принял участие во Втором федеральном форуме «Производительность 360», на котором были обсуждены актуальные вопросы повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В Форуме приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Опубликовано: 3 июля 2019 г.


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