Банк России выпустил памятную монету в честь 550-летия Чебоксар

3 июля в обращение вышли памятные монеты «550-летие основания г. Чебоксары».

Монета номиналом 3 рубля диаметром 39 мм изготовлена из серебра 925 пробы и имеет массу 31,1 г.

На лицевой стороне изображен Государственный герб Российской Федерации, нанесены надписи «БАНК РОССИИ», «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», указан номинал и год чеканки, а также обозначение металла, знак монетного двора и чистая масса драгоценного металла.

На оборотной стороне изображены здания Чувашского драматического театра, администрации, Успенский собор, характерные силуэты чебоксарских многоэтажек, памятника В.И. Чапаеву и популярное в прошлом судно на подводных крыльях «Ракета». Нанесена рельефная надпись «ЧЕБОКСАРЫ» и указан год основания — 1469.

Каталожный номер монеты: 5111-0405