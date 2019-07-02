Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заседание в режиме видео-конференц-связи с руководителями регионов провел Председатель Правительства Российской Федерации – председатель президиума Совета Дмитрий Медведев. Во вступительном слове он отметил, что с момента начала работы по реализации национальных проектов прошло достаточно времени, и важно оценить, насколько эффективно организован этот процесс.

«Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены в значительной мере, что-то ещё доводится», – заметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что только на 2019 год на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры предусмотрено более 1,7 трлн рублей. На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети.

«Традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона. Все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее», – подчеркнул Председатель Правительства России.

Дмитрий Медведев также сообщил, что дал получение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год. Кроме того, распоряжением Правительства от штрафов за несвоевременное освоение субсидий освобождены некоторые субъекты Российской Федерации, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соответствующие соглашения.

Завершая выступление, Председатель Правительства России заметил, что всем ведомствам необходимо активнее использовать возможности информационной системы «Электронный бюджет», которая позволяет отслеживать выполнение национальных проектов, способствует снижению административной нагрузки на регионы и уменьшению бумажного документооборота.

В рамках заседания были заслушаны доклады губернаторов ряда регионов.

После окончания трансляции Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание с членами Кабинета Министров Чувашской Республики. Он поручил строго контролировать и неукоснительно соблюдать сроки освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов в регионе. Поставлена задача завершить работу по контрактации предусмотренных объектов до конца июля. Руководитель республики также обратил внимание, что уже необходимо готовить конкурсную документацию и проводить торги по объектам, обозначенным в планах на 2020–2021 годы.

Напомним, Чувашская Республика принимает участие в реализации мероприятий 52 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (программ), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Муниципальная составляющая имеется в 21 из 52 региональных проектов.

На реализацию мероприятий региональных проектов в 2019-2024 годах за счет всех источников финансирования планируется привлечь порядка 77,1 млрд. рублей, из них из федерального бюджета – 28,6 млрд. рублей, республиканского бюджета – 18,5 млрд. рублей.

Почти треть этой суммы (27,3%) направляется на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 22,1% – на проект «Демография», 15,7% – на проект «Образование», 11,9% – на проект «Здравоохранение».

В консолидированном бюджете Чувашской Республики на финансирование региональных проектов Чувашской Республики на 2019 год запланированы средства в объеме 9,9 млрд. рублей.