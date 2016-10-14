С 1 по 6 июля в Чебоксарах пройдут Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство МЧС России на кубок Центрального совета ВДПО. В турнире примут участие 11 команд из субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов: Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Удмуртии, а также Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В столицу нашей республики съедутся сильнейшие спортсмены-прикладники, призеры международных и всероссийских состязаний по пожарно-спасательному спорту. Они определят самых быстрых и ловких в четырех дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Все этапы соревнований состоятся на стадионе «Олимпийский».