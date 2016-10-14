С 1 по 6 июля в Чебоксарах пройдут Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 по 6 июля в Чебоксарах пройдут Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство МЧС России на кубок Центрального совета ВДПО. В турнире примут участие 11 команд из субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов: Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Удмуртии, а также Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В столицу нашей республики съедутся сильнейшие спортсмены-прикладники, призеры международных и всероссийских состязаний по пожарно-спасательному спорту. Они определят самых быстрых и ловких в четырех дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Все этапы соревнований состоятся на стадионе «Олимпийский».

2 июля

09.00

Торжественное открытие соревнований

10.00-11.50

Преодоление полосы препятствий (мужчины)

11.50-14.00

Преодоление полосы препятствий (юноши)

14.00-16.30

Преодоление полосы препятствий (женщины, девушки)

3 июля

09.00-11.30

Подъем по штурмовой лестнице (мужчины)

11.30-13.55

Подъем по штурмовой лестнице (юноши)

14.10-16.45

Подъем по штурмовой лестнице (женщины, девушки)

4 июля

09.00-13.00

Пожарная эстафета (девушки, юноши, мужчины)

5 июля

09.00-13.00

Боевое развертывание (девушки, юноши, мужчины)

15.00

Торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров
Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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