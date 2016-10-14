С 1 по 6 июля в Чебоксарах пройдут Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту и первенство МЧС России на кубок Центрального совета ВДПО. В турнире примут участие 11 команд из субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов: Чувашии, Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Удмуртии, а также Нижегородской, Ивановской, Кировской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.
В столицу нашей республики съедутся сильнейшие спортсмены-прикладники, призеры международных и всероссийских состязаний по пожарно-спасательному спорту. Они определят самых быстрых и ловких в четырех дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице, пожарной эстафете и боевом развертывании.
Все этапы соревнований состоятся на стадионе «Олимпийский».
|
2 июля
|
09.00
|
Торжественное открытие соревнований
|
10.00-11.50
|
Преодоление полосы препятствий (мужчины)
|
11.50-14.00
|
Преодоление полосы препятствий (юноши)
|
14.00-16.30
|
Преодоление полосы препятствий (женщины, девушки)
|
3 июля
|
09.00-11.30
|
Подъем по штурмовой лестнице (мужчины)
|
11.30-13.55
|
Подъем по штурмовой лестнице (юноши)
|
14.10-16.45
|
Подъем по штурмовой лестнице (женщины, девушки)
|
4 июля
|
09.00-13.00
|
Пожарная эстафета (девушки, юноши, мужчины)
|
5 июля
|
09.00-13.00
|
Боевое развертывание (девушки, юноши, мужчины)
|
15.00
|
Торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров