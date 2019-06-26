После вмешательства прокуратуры ООО «Лидер» частично погасило долги по зарплате

Прокуратура Ленинского района г. Чебоксары провела проверку исполнения трудового законодательства в сфере оплаты труда в строительной организации ООО «Лидер».

Было установлено, что на предприятии допускаются нарушения в сроках выплаты заработной платы. Сумма задолженности перед 217 работниками по состоянию на 7 июня 2019 года составила 5,6 млн рублей.

В отношении директора организации по данному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.27 ч.6 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Кроме того, в адрес руководителя внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В результате мер прокурорского реагирования долг по зарплате частично погашен.