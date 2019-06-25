Как с 1 июля застройщиками будут привлекаться денежные средства граждан-участников долевого строительства?

Разъясняет прокуратура Калининского района г. Чебоксары.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» одним из условий привлечения застройщиком денежных средств граждан является размещение данных денежных средств на счетах эскроу.

Счет эскроу – это специальный счет, открытый в уполномоченном банке для расчетов с застройщиком. На счет эскроу участник долевого строительства перечисляет денежные средства в счет уплаты цены договора, после чего данные средства блокируются кредитной организацией до момента исполнения застройщиком своих обязательств по договору, то есть до тех пор, пока объект строительства не будет введен в эксплуатацию и не будет зарегистрировано право собственности хотя бы одного из участников долевого строительства на объект строительства в нем.

Участник долевого строительства считается исполнившим свои обязательства по договору долевого участия с момента внесения предусмотренной договором долевого участия суммы на счет эскроу.

К данным денежным средствам застройщик получит доступ после завершения строительства и передачи квартир гражданам. В случае банкротства застройщика, нарушения сроков строительства, расторжения договора по соглашению сторон, денежные средства участнику строительства возвращаются.

Кроме того, денежные средства граждан на счетах эскроу подлежат обязательному страхованию.

С 01.07.2019 года по всем вновь заключенным договорам долевого участия расчеты долевиков с застройщиками будут вестись исключительно через счета эскроу.