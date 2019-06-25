В преддверии празднования Дня Республики и 550 -летия города Чебоксары состоялась торжественная церемония награждения юбилейной медалью «В память о 550-летии города Чебоксары». Жители и гости столицы чествовали людей, внесших свой личный вклад в развитие столицы Чувашии. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов отметил, что Чебоксары — город с богатой историей, крепкими традициями, большим человеческим потенциалом, деятельность которых способствует повышению престижа и авторитета республики в целом.

От имени Правительства Чувашии с главным государственным праздником республики поздравил Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Владимир Викторов. «Мы награждаем достойных ветеранов здравоохранения, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли», — подчеркнул он и пожелал всем здоровья.

«От имени главы города, городского Собрания депутатов и администрации выражаю слова благодарности всем жителям, кто ежедневным трудом делает наш город комфортнее для проживания», — поблагодарил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

В торжественной обстановке, на главной площади Чебоксар 19 человек получили медаль «В память о 550-летии города Чебоксары», соответствующее удостоверение, цветы, а также подписку от партнера юбилейного года — официального издания Правительства Российской Федерации «Российская газета» в Республике Чувашия. Поддержать их пришли родственники, коллеги, знакомые.

Обладатели юбилейной медали поделились своими воспоминаниями и впечатлениями. Основатель детского медицинского центра Юрий Ахвандеров: «Мне очень приятно и почетно получить памятную медаль в юбилейный для города год и накануне Дня Республики. Я горд и счастлив. В Чебоксарах я работаю с 1986 года. За эти годы прошел путь от рядового врача до главного врача. Воспоминание всей жизни – все время что-то строили – новые отделения, больницы». По инициативе и под руководством Юрия Авенировича была открыта и организована работа отделения патологии новорожденных и отделения анестезиологии и реанимации для оказания помощи новорожденным детям.

Ветеран здравоохранения Зорина Светлана, более 10 лет руководила детской поликлиникой № 4: «40 лет я посвятила работе в городе Чебоксары. Мы много внимания уделяли системной организации детского здравоохранения. Результат налицо. Радует, что в городе детские поликлиники становятся современнее, появляется новое оборудование. Спасибо, что отметили мой труд. Совет молодым специалистам – постоянно повышать свой уровень знаний и быть отзывчивыми к пациентам».

Теплые слова поздравлений в этот вечер прозвучали в адрес основателей кардиологической службы для взрослого населения Галины Авдеевой и детской стоматологической службы Зинаиды Михайловой, медсанчасти строителей Валентины Теллиной, одного из организаторов по укреплению материально-технической базы стоматологических учреждений Венеры Михайловой, инициатора создания Чувашского отделения Российской Ассоциации врачей общей (семейной) практики Надежды Макаровой.

За личный вклад в становление и развитие Республиканской клинической больницы № 1 отмечен Геннадий Арсютов, городской клинической больницы № 1 – Валерий Павлов, второй городской больницы – Ирина Сорокина, Национального медицинского исследовательского центра «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургии глава имени академика С.Н. Федорова» — Николай Паштаев. Анатолий Волков около 30 лет руководил кафедрой факультетской хирургии, разработал и ввел в хирургическую практику клапанный анастомоз.

Директор начальной общеобразовательной школы № 2 Алевтина Димитриева отметила, что особую гордость вызывает внимание, которое уделяется ветеранам всех отраслей, в том числе в образовании. «Именно в школе формируется культура человека, воспитывается гражданин с активной, яркой жизненной позицией, любящий и развивающий свой город», — подчеркнула она.

Директор средней общеобразовательной школы № 1 Татьяна Николаева вспомнила, как в 2017 году в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» была введена школа, которой она руководит. «Радует, что город растет, становится больше детей и продолжается строительство школ. Совсем скоро будет открыт 2-ой корпус гимназии № 5, идет реконструкция корпуса школы № 61. В 2020 году появится школа в микрорайоне Новый город», — отметила она.

«С Чебоксарами связана вся моя жизнь: детство, отрочество, зрелость. На моих глазах город растет и преображается. Я испытываю гордость за то, что я живу в здесь и вношу свой вклад в его развитие, особая благодарность – за оценку моего скромного вклада в историю столицы», — поделилась заведующая детским садом N 106» Луиза Григорьева. Под ее руководством была проведена большая работа по реконструкции дошкольного учреждения, который стал победителем Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» в текущем году. Есть значимые результаты работы дошкольных учреждений № 9, 156, 178, 203 руководители которых — Ольга Семенова, Галина Степанова Светлана Сергеева, Вероника Хаялутдинова были также отмечены юбилейной медалью «В память о 550-летии города Чебоксары».

Фото Евгения Романова: