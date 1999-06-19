Пернатая почта и эмоциональная разгрузка

История столицы на страницах «СЧ»

60 лет назад — 18 июня 1959 года

В Чебоксарах прошла велоэстафета на приз Чувашрадиокомитета с участием лучших велосипедистов города.

«Эстафету выиграла первая команда велосипедистов общества «Большевик». Второе место заняли спортсмены «Динамо».

После окончания эстафеты команде-победительнице был вручен ценный приз».

На снимке: команда спортивного общества «Большевик», выигравшая велоэстафету на приз Чувашрадиокомитета. Фото Г. Зинькова.

50 лет назад — 18 июня 1969 года

Москва — Ленинград — Рига — Кемерово — Новосибирск — Чебоксары — таков маршрут гастрольной поездки по Советскому Союзу чехословацкого джаз-оркестра под управлением Павла Баэрла. В Чебоксарах гости дали два концерта, которые прошли при переполненном зале Дворца культуры ЧЭАЗ.

На снимке (слева направо) — солисты оркестра Иржи Громадка, Здена и Ярмила Досталовы и Вилма Майерова.

21 июня 1969 года

Образован совет директоров промышленных предприятий города Чебоксары. Председателем избрали директора электроаппаратного завода К.А. Яковлева, секретарем — директора чулочно-трикотажной фабрики З.Д. Дерябина.

«В президиум совета избраны Л.Ф. Башкиров — директор завода электроизмерительных приборов, Л.М. Галкин — директор завода «Чувашкабель», И.А. Захарцев — директор завода резинотехнических изделий, Г.М. Пилярский — директор завода тракторных запасных частей, Н. А. Цай — директор хлопчатобумажного комбината. Всего семь человек.

Очередное заседание совета директоров намечено провести 15 июля на заводе резинотехнических изделий с повесткой дня: «Образование, распределение и использование поощрительных фондов предприятия».

А. Зотов,

зам. заведующего промышленно-транспортным отделом Чебоксарского горкома КПСС»

40 лет назад — 17 июня 1979 года

Чебоксарский врач А. Васильев рассказывает, как обнаружил в своем почтовом ящике пернатый сюрприз.

«Однажды мы заглянули в почтовый ящик и не поверили глазам своим: наш деревянный коробок заняла какая-то птичка и завела гнездо. Она работала очень упорно и старательно, за три-четыре дня завершила строительство гнезда. В качестве материала сначала таскала прошлогоднюю травку, затем притащила и перья (вероятно, чтобы ей было мягче). Правда, незваную квартирантку мы еще по-настоящему не разглядели. <…>

На старый почтовый ящик мы приклеили бумагу с надписью: «Осторожно, тут птицы!» А рядом повесили новый почтовый ящик».

30 лет назад — 17 июня 1989 года

В трикотажно-вязальном цехе Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики открылась комната эмоциональной разгрузки.

«Помещение общей площадью около ста метров разделено на два зала цветным витражом. Один зал предназначен только для отдыха — здесь, устроившись в удобных креслах, можно послушать музыку, посмотреть телевизор, полюбоваться декоративными рыбками в огромном аквариуме. Второй зал — это мини-спорткомплекс, где установлено с десяток различных тренажеров. Тем, кто чересчур засиделся на одном месте, будет нелишне здесь позаниматься, дать нагрузку мышцам. Залы работают в разное время, поэтому пришедшие сюда потренироваться никогда не помешают тем, кто жаждет тишины и покоя. <…>

Вскоре здесь появится возможность демонстрировать цветные слайды; занятия будут проходить под присмотром врача.

Е. Пантеева».

На снимках: В залах комнаты эмоциональной разгрузки. Фото Б. Иванова

20 лет назад — 19 июня 1999 года

Состоялось торжественное открытие обновленного кинотеатра «Мир». На премьере показывали фильм «Западня».

«Все средства, вырученные от первого сеанса в новом киноцентре, направлены на приобретение медоборудования для чебоксарского Центра реабилитации для лиц с дефектами умственного и душевного развития».