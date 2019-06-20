В Моргаушском районе молодым семьям вручили «жилищные сертификаты»

«Сегодняшний день — один из счастливых дней в нашей жизни. Нам очень приятно, что в нашем районе заботятся о молодежи», — признались многодетные родители Анна и Константин Тимофеевы из Москакасинского сельского поселения.

Они и еще шесть семей в рамках подпрограммы «Молодая семья» федеральной программы «Жилище» получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Всего в этом году, по данным администрации района, такую государственную поддержку получат 38 семей на общую сумму 21,5 млн рублей.

Кстати, Моргаушский район активно участвует и в других жилищных программах. Например, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» еще 5 специалистов села и 3 гражданина, живущих и работающих в сельской местности, получат поддержку на общую сумму 8,3 млн рублей. Также в 2019 году обеспечат жильем четырех детей-сирот.

Фото cap.ru: Глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев в торжественной обстановке вручил «жилищные сертификаты» молодым семьям.