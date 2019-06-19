Деревня Тойси-Паразуси Ибресинского района отметила свое 300-летие

По этому поводу в минувшее воскресенье состоялось красочное торжество с участием творческих коллективов района.

Эта деревня славится именитыми земляками, она очень сплоченная. Когда заработала программа развития общественной инфраструктуры, основанная на местных инициативах, люди сразу откликнулись и за короткое время построили дом охранника на кладбище. Обновляется Дом культуры.

Жительница деревни Галина Ердеменова на торжестве рассказала о происхождении названия деревни. По одной из версий, оно происходит от имени первого жителя деревни Параса, переселившегося сюда из деревни Нагорной. Он облюбовал поляну, выкорчевал пни и построил дом, вслед за которым появились и остальные дома.

Заслуженным сельчанам были вручены награды и почетные знаки. Завершилось торжество праздничным салютом, сообщает пресс-служба районной администрации.