За выходные в Чувашии произошло шесть пожаров

По сообщению пресс-службы МЧС по Чувашии, за минувшие выходные в республике зарегистрировано шесть пожаров.

В ночь на воскресенье на 77-м километре трассы А-151 Цивильск-Ульяновск во время движения загорелся автомобиль «Тойота Камри» 2007 года выпуска. Причины возгорания устанавливаются.

В ту же ночь во дворе дома №28 по ул. Университетская в Чебоксарах от огня пострадал мусорный контейнер.

В воскресенье в 6 утра сгорел дом в деревне Богурданы Канашского района. 57-летний хозяин дома погиб. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вечером того же дня полностью сгорело подворье в селе Хомбусь-Батырево Ибресинского района. Пожарным удалось спасти соседнее хозяйство.

В 22:30 в ГСК «Восток» в Новочебоксарске вспыхнул гаражный бокс. Причины выясняются.

В ночь на понедельник случился пожар на частном предприятии по Складскому проезду. Горела компрессорная. Предварительная причина — неисправность оборудования.