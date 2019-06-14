16 июня — День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Ваша работа является одной из самых трудных и требует высочайшей ответственности, самопожертвования и большого мастерства. Ежедневно вы стоите на страже здоровья людей, возвращаете им надежду и радость жизни. Ваши заботливые руки и добрые сердца с благодарностью вспоминают тысячи пациентов, которым вы помогли преодолеть болезнь.

Правительство Чувашии ведет целенаправленную работу по развитию системы здравоохранения. С 2013 года общие расходы на медицину выросли в 1,7 раза. На бюджетные средства строятся инновационные больницы и поликлиники с элементами цифровизации, закупается современное медицинское оборудование. Все это позволяет оказывать населению своевременную и качественную медицинскую помощь.

Президент России Владимир Владимирович Путин определил важнейший вектор демографического развития на ближайшие годы — увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни россиян до 80 лет и выше. Уверен, что ваш опыт и трудолюбие будут способствовать успешному решению этой задачи.

От имени всех жителей республики благодарю вас за верность избранному делу, милосердие, талант и профессионализм! Пусть никогда не покидают вас доброта, терпение и стремление помогать людям.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов в вашем благородном деле! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев