Фонд развития промышленности поможет привлечь прямые инвестиции в реальный сектор экономики Чувашии

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

11 июня Михаил Игнатьев в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Глава региона сообщил об основных показателях развития промышленного комплекса по итогам 2018 года и первых четырех месяцев 2019 года. Индекс промпроизводства республики в минувшем году составил 101,2%; в январе — апреле текущего года — 101,8%. Инвестиционный портфель промышленных предприятий — более 70 проектов с общим бюджетом свыше 26 млрд рублей. В 2018 году в промышленном комплексе создано 1,4 тыс. рабочих мест со средней заработной платой 27,6 тыс. рублей.

В ходе беседы были рассмотрены меры по подготовке дорожной карты ускоренного социально-экономического развития республики и обеспечению мониторинга ее реализации. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций, развитию экспортного производства, стимулированию открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест.

Будет усилена поддержка со стороны Фонда развития промышленности, основанного для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В настоящее время федеральным Фондом развития промышленности поддержано три проекта, представленных предприятиями Чувашии, на общую сумму 1,3 млрд рублей. Еще одна заявка на получение займа на сумму 352,3 млн рублей находится на рассмотрении. Региональным Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике рассматриваются три проекта на сумму также 1,3 млрд рублей.

Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также рост доходной части консолидированного бюджета Чувашии, основной вклад в который вносит промышленность. Флагманами промышленности являются предприятия электротехнической и химической отраслей. Министр подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку предприятиям региона.

Опубликовано: 14 июня 2019 г.


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