«Не уеду из республики…»

Принести пользу стране можно и в регионах

Обучение действиям в экстренных ситуациях и оказание первой помощи, повышение медицинской грамотности населения, популяризация донорства… Всем этим занимаются студенты Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова в рамках специальных проектов, которые сами и разработали. На днях молодые люди рассказали об этих проектах руководителю Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву и Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.

Кроме подробного рассказа об общественной деятельности студенты провели для гостей и небольшую экскурсию по университету. Члены команды по чирлидингу «Power», двукратные чемпионы студенческой лиги России, показали свой поражающий воображение номер с прыжками, выстраиванием фигур и даже «падениями» девчонок в руки парней… Небольшой мастер-класс провели и спортсменки баскетбольного клуба университета «ЧГУ-Атланта».

Прогуливаясь по университету, Бугаев делился впечатлениями от форума «МолГород», где уже успел побывать: «Молодежь рада, что ее слышат». С улыбкой смотрел он на младшеклассников, решивших провести свои каникулы в стенах вуза: в одной из аудиторий как раз шли занятия «Малого физмата», ребята изучали плотность веществ, погружая предметы в воду. Кроме «Юных Эйнштейнов» (а это были именно они) в летней школе есть школьники и даже выпускники детских садов, осваивающие занимательные физику и математику, основы финансовой математики, деловой английский.

Цель «Малого физмата» — с детства привить ребятам интерес к наукам, она реализуется благодаря выигранному гранту Министерства просвещения РФ почти в 6 млн рублей, около 3,5 млн выделено из бюджета республики. Яркие и необычные зоны для занятий привлекают детей, и в одном только завершившемся учебном году сертификат об окончании «факультета» получили девятьсот школьников 1-11-х классов.

Дальше от улыбок и разговоров с малышами гости перешли к серьезным вопросам. В холле Чувашского госуниверситета собрались студенты и молодые педагоги, чтобы вместе с гостями поучаствовать в дискуссии «Как сформировать тренд на децентрализацию молодых талантов?», а поскольку встреча транслировалась в сети «Интернет», поучаствовать в ней могли все желающие.

«Что делать с оттоком молодежи?» — задала вопрос участникам встречи ее модератор, депутат Госдумы России Алена Аршинова. Если вчерашние школьники уезжают учиться и возвращаются работать домой, то это хорошо, отметил Александр Бугаев. Появилось много новых профессий и специальностей, связанных с Интернетом и позволяющих работать из любой точки мира, они в скором времени кардинально изменят рынок труда.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев согласился с гостем, отметив, что работа в пределах страны — это тоже хорошо, а вот уезжающие за границу доставляют мало радости. Важно, чтобы у молодежи было желание развивать отечественную науку и промышленность, поднимать экономику Российской Федерации. Многое, отметил Глава республики, делается для этого и в Чувашии. «У нас нет стремления вернуть людей, мы стараемся создавать среду, в которой есть возможность реализовать себя», — добавил Михаил Игнатьев.

По мнению ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрея Александрова, в работу по удержанию одаренных молодых людей в родных регионах надо активнее привлекать работодателей. Кроме того, для юного поколения важны меры социальной поддержки — стипендии, гранты… «У нас не борьба со столичными вузами, а дружба», — произнес также ректор, отметив, что работу одной из новых кафедр помогают наладить московские коллеги.

Но самыми весомыми в этот день были, пожалуй, слова самих студентов и ученых. «Не хочу уезжать из республики, потому что университет предоставляет мне все возможности и для учебы, и для спорта. Здесь живет мой тренер. Учусь на отделении журналистики и мечтаю стать спортивным журналистом», — озвучила свою позицию чемпионка XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске Лана Прусакова. «Никогда не было желания уехать. И не потому, что плохо сдала ЕГЭ, а потому что здесь большая платформа для реализации своих возможностей», — согласилась еще одна студентка, капитан команды по чирлидингу «Power» Екатерина Коршунова.

«Важно самореализоваться и принести пользу стране, — подвел итог встрече руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, обращаясь к студентам. — А где вы сделаете это, на самом деле не так важно».