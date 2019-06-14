В День России в Чебоксарах прошел Парад дружбы народов

Возглавили шествие участники двух десятков национально-культурных объединений Чувашии, вместе с ними в колонне шагали представители общественных организаций, трудовых коллективов, горожане, студенты. Они прошли с транспарантами от площади Республики до Красной площади, где состоялся праздничный концерт.

Представителей всех национальностей, проживающих в Чебоксарах, поздравил Глава Чувашии. Этот праздник олицетворяет духовное единство и национальное многообразие нашей Родины, сказал он, и поблагодарил всех, кто вкладывает огромные усилия для процветания российского государства, достойно воспитывает своих детей и любит свою страну.

Михаил Игнатьев считает, что синергетический эффект от реализации национальных проектов, инициированных Президентом России, позволит совершить прорыв в ключевых сферах жизни. Долг каждого россиянина, независимо от национальности, вероисповедания или политических взглядов, приложить максимум усилий для достижения национальных целей и благополучия российского государства.

Достигшие 14-летия школьники получили из рук Главы Чувашии свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. «Сначала было волнительно выходить на сцену, а потом я ощутила гордость и счастье за свою страну. Прекрасный праздник и замечательные люди живут в нашем городе Чебоксары», — поделилась впечатлениями Полина Белкина, получившая паспорт.

А отличившимся горожанам, которые своим многолетним трудом внесли значительный вклад в развитие республики, вручили юбилейные медали в честь 550-летия города Чебоксары. Ветеран здравоохранения, заслуженный врач РФ Геннадий Драндров рассказал о своих чувствах: «Я думаю, что это самый главный день в нашей жизни, это огромная ответственность и огромное чувство благодарности за то, что тот труд, который мы вкладываем в развитие города, России и Чувашии, так отмечается руководством нашей республики».

Ольга Ефимова

Фото Олега Мальцева: Около тысячи человек приняли участие в Параде дружбы народов в Чебоксарах.