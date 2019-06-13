В столице Чувашии отметили День России

12 июня в Чебоксарах на Красной площади прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня России, в котором принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

В своём выступлении Глава республики поздравил горожан и гостей столицы с Днем России, отметив, что этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, дорожит ее прошлым и настоящим, верит в ее будущее.

Руководитель региона подчеркнул, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы общественно-политическая ситуация в стране была стабильной, повышалось благосостояние граждан, улучшалось их социальное самочувствие. «В Чувашии только в 2019 году на социальную политику направляется более 14 млрд рублей», – констатировал Глава республики.

Михаил Игнатьев отметил, что синергетический эффект от реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ, позволит совершить прорыв во всех ключевых сферах жизни. Долг каждого россиянина, независимо от национальности, вероисповедания или политических взглядов, приложить максимум усилий для достижения национальных целей, процветания и благополучия российского государства.

Глава Чувашии поблагодарил всех, кто ответственно и самоотверженно трудится, достойно воспитывает своих детей – будущее великой России, пожелал всем мира, согласия и стабильности.

Участников праздничного мероприятия приветствовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов, Леонид Черкесов и Олег Николаев, секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Кислов, член фракции КПРФ в Государственном Совете Чувашской Республики, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Александр Андреев, заместитель координатора Чувашского регионального отделения ЛДПР Эдуард Петров, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

В рамках праздничной программы Дня России состоялось шествие «Парад дружбы», в котором приняли участие представители культурных центров, народов, проживающих на территории Чувашской Республики.

В торжественной обстановке школьники, достигшие 14-летия, получили из рук Главы Чувашии Михаила Игнатьева свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Состоялось также вручение юбилейных медалей в честь 550-летия Чебоксары горожанам, кто своим многолетним и добросовестным трудом внес значительный вклад в развитие столицы республики.

12 июня в Чебоксарах прошел Парад дружбы народов. Возглавили шествие представители национально-культурных объединений Чувашии. Также участниками колонны стали общественные организации, в том числе Ассамблея народов Чувашии, трудовые коллективы, горожане, студенты. Представители разных народов в национальных костюмах прошли с транспарантами от Площади Республики до Красной площади, где присоединились к праздничному концерту, посвященному Дню России.