ГИБДД просит пешеходов быть внимательными

Прогулки под луной по обочине могут быть смертельно опасными

6 июня в 22 часа 30 минут на трассе М-7 «Волга» в Козловском районе под колеса грузовика попал пешеход, находившийся на проезжей части. ДТП закончилось летальным исходом. Подобные трагические случаи, увы, нередки. Интенсивность движения транспорта по ночам стала очень высокой. С прошлого года даже сами водители, притормозив на обочине, обязаны, покидая кабину, надевать светоотражающий жилет.

По статистике в нашей стране каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. И, как правило, причиной тому служит отсутствие на одежде потерпевших светоотражающих элементов. А ведь это требование с 1 июля 2015 года возведено в ранг закона и карается штрафом по части 1 статьи 12. 29 КоАП РФ.

За отсутствие на одежде в темное время суток световозвращающих значков, браслетов, подвесок вне населенных пунктов можно угодить под штраф в 500 рублей или, что гораздо хуже, — под машину. Ведь согласно исследованиям, для того, чтобы водитель сумел среагировать на внезапно появившегося в свете фар человека, требуется 2 секунды. За это время автомобиль проедет 50 метров. Тормозной путь составит еще половину этого расстояния. Прибавьте сюда такие побочные факторы, как недостаточная освещенность вблизи жилых домов и на обочине, одежда тусклых цветов у пеших участников движения, неблагоприятные метеоусловия. Ситуация станет и вовсе плачевной…

При наличии на одежде светоотражателя риски могут быть сведены к нулю. Качественный светоотражатель «подмигнет» водителю уже с расстояния 150 и более метров. Для маневра хватит времени. Приобрести защитный аксессуар или изготовить его самостоятельно достаточно просто. Практика декорирования светоотражающими лентами жилетов, обуви и одежды, рюкзаков и сумок отлично зарекомендовала себя, стала модной.

Световозвращатели могут быть в виде кулона, браслета, других украшений. Их можно легко крепить и снимать с одежды, с сумок, головных уборов и использовать только в темное время суток или в пасмурную погоду. И в первую очередь ими нужно обеспечить детей, обезопасив их от нежелательных последствий.