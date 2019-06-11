Энергетики наградили лучших потребителей электричества

Работа на развитие республики
В ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района все четко подсчитано: в прошлом году потребили порядка 645 тыс. кВт·ч электроэнергии — более чем на 3,2 млн рублей. «При этом каждый киловатт нами оплачен своевременно», — не без гордости, но с присущей крестьянам скромностью добавил генеральный директор предприятия Сергей Ванюшкин. Добросовестное отношение к выполнению договорных обязательств и принесло хозяйству победу на региональном этапе ежегодной федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии по результатам работы в 2018 году.
Знатные аграрии с театралами вместе
Причем своевременная оплата — далеко не единственный критерий, который оценила Чувашская энергосбытовая компания (входит в структуру ПАО «РусГидро» — по стране проект «Надежный партнер» реализуется по его инициативе), при поддержке Кабинета Министров ЧР выступающая организатором регионального этапа конкурса. Для энергетиков важны и те рубли, которые их партнеры экономят благодаря энергосбережению, повышению энергоэффективности производства, и всячески им в этом содействуют. Вот и «Прогресс», ставший одним из победителей в номинации конкурса «Знатный аграрий», принимает соответствующие меры.
Бережно относиться к ресурсам сегодня приходится и бюджетным учреждениям. Директор Алатырского городского Дворца культуры Андрей Михеев признает: «ФЗ-83, в соответствии с которым многие учреждения культуры стали автономными учреждениями, заставляет считать деньги. Бюджетное финансирование сокращается, приходится выкручиваться. В последние годы электроэнергию мы полностью оплачиваем сами — за счет так называемой приносящей доход деятельности. У нас, как видите, это успешно получается».
Алатырский ДК удостоился награды в номинации «Год театра» — ее в знак уважения к высокому искусству организаторы акции учредили в честь объявленного в России Года театра.
Есть контакт — интерактивный!
В прошлые годы потребителей оценивали по отраслям, а нынче от такой классификации ушли. К примеру, «Тесный информобмен» — для предприятий ЖКХ — исполнителей коммунальных услуг. Кому как не ЧЭСК знать, что в современных условиях качество услуг, оказываемых ресурсоснабжающими компаниями жителям многоквартирных домов, во многом зависит от степени взаимодействия с обслуживающей дом организацией. Поэтому и стимулируют энергетики управляющие компании, заботящиеся об удобстве и комфорте жильцов.
В номинации «Интерактивный контакт» отмечены те, кто уже успел оценить удобство и практичность работы с электронными сервисами. Сегодня цифровизация, дистанционное обслуживание — основные инструменты развития, повышения качества обслуживания в любой отрасли. Электронный документооборот, личный кабинет клиента для многих юридических лиц стали уже неотъемлемой частью взаимодействия с Энергосбытом.
Отдельная номинация — для муниципальных органов власти, эффективно работающих по ликвидации дебиторской задолженности за энергоресурсы как с подведомственными учреждениями, так и прочими организациями, находящимися на их территории.
Киловатты с плюсом — экономика с ростом
А первыми на церемонии награждения, состоявшейся в прошлый четверг в торжественном зале «под куполом» Дома Правительства, чествовали победителей номинации с говорящим названием «Стремительный рост». Чебоксарское предприятие «Сеспель», ведущий российский производитель автоцистерн, за прошлый год потребление электроэнергии нарастил на 35% — 1,5 млн кВт·ч «с плюсом»! Ларчик, как объясняет директор завода Владимир Бакшаев, открывается просто: годом ранее заработала вторая площадка предприятия, серьезно увеличились объемы производства. Кстати, «Сеспель» победил в «Надежном партнере» уже в четвертый раз.
Неслучайно, вручая награды победителям, их работу высоко оценил и Председатель Кабинета Министров Иван Моторин: «Своевременные расчеты позволяют Энергосбытовой компании рассчитываться с сетевыми компаниями, генераторами, которые, в свою очередь, вкладывают средства в развитие отрасли энергетики. Это позволяет надежно снабжать электричеством население и предприятия, соответственно опять же способствует развитию. Взаимные расчеты за потребленные энергоресурсы — важный элемент развития экономики, социальной сферы региона. Поэтому все вы работаете на развитие нашей родной республики!»
Исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров надежных партнеров называет коллегами: «Все мы делаем одно большое дело. Обеспечивая надежное функционирование энергосистемы через ваши платежи, мы создаем условия для развития республики во всех направлениях — в экономике, образовании, здравоохранении, культуре. Поверьте, без вашей поддержки, надежности делать это было бы гораздо сложнее».
Благодарность надежным партнерам республики выразил и заместитель генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Александр Негомедзянов: «За последние 2-3 года платежная дисциплина потребителей в стране существенно улучшилась. А в Чувашии потребители, возможно, одни из лучших по всей России».
Александр Александрович уверен, что в числе победителей акции «Надежный партнер» на федеральном уровне в начале июля представители Чувашии тоже обязательно будут.
Победители регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии по результатам работы в 2018 году
Номинация «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ»
- ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (Моргаушский район)
- КФХ Хайртдинова Г.М. (Комсомольский район)
Номинация «ЗНАТНЫЙ АГРАРИЙ»
- СХПК «Новый путь» (Аликовский район)
- ООО «Вурнарец» (Цивильский район)
- ЗАО «Прогресс» (Чебоксарский район)
- ООО «Птицефабрика Акашевская», подразделение «Атлашевское» (Чебоксарский район)
- АО «Фирма Акконд–Агро» (Янтиковский район)
Номинация «ТЕСНЫЙ ИНФОРМОБМЕН»
- ООО «УК ЖКХ» Моргаушского района
- ООО «НПП «МОТОКОН» (г. Новочебоксарск)
- Чебоксарская городская ассоциация жилищно-строительных и жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья ЖСК
- ООО УК «Атал» (г. Чебоксары)
- ООО «Наш дом» (г. Шумерля)
Номинация «ГОД ТЕАТРА»
- Алатырский городской Дворец культуры
- Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова
- Чувашский государственный институт культуры и искусств Минкультуры Чувашии
Номинация «ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТАКТ»
- ООО «Сахарок»
- ООО «Яльчикский сыродельный завод»
- Иванов С.К., развивающий бизнес в сфере гостиниц и предприятий питания
- ОАО «Сывлах» (г. Чебоксары)
Номинация «ЭФФЕКТИВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР»
- Администрация Комсомольского района
- Администрация Абашевского сельского поселения Чебоксарского района
- Администрация Ядринского района
- Администрация Янтиковского района