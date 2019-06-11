Энергетики наградили лучших потребителей электричества

Работа на развитие республики

В ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района все четко подсчитано: в прошлом году потребили порядка 645 тыс. кВт·ч электроэнергии — более чем на 3,2 млн рублей. «При этом каждый киловатт нами оплачен своевременно», — не без гордости, но с присущей крестьянам скромностью добавил генеральный директор предприятия Сергей Ванюшкин. Добросовестное отношение к выполнению договорных обязательств и принесло хозяйству победу на региональном этапе ежегодной федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии по результатам работы в 2018 году.

Знатные аграрии с театралами вместе

Причем своевременная оплата — далеко не единственный критерий, который оценила Чувашская энергосбытовая компания (входит в структуру ПАО «РусГидро» — по стране проект «Надежный партнер» реализуется по его инициативе), при поддержке Кабинета Министров ЧР выступающая организатором регионального этапа конкурса. Для энергетиков важны и те рубли, которые их партнеры экономят благодаря энергосбережению, повышению энергоэффективности производства, и всячески им в этом содействуют. Вот и «Прогресс», ставший одним из победителей в номинации конкурса «Знатный аграрий», принимает соответствующие меры.

Бережно относиться к ресурсам сегодня приходится и бюджетным учреждениям. Директор Алатырского городского Дворца культуры Андрей Михеев признает: «ФЗ-83, в соответствии с которым многие учреждения культуры стали автономными учреждениями, заставляет считать деньги. Бюджетное финансирование сокращается, приходится выкручиваться. В последние годы электроэнергию мы полностью оплачиваем сами — за счет так называемой приносящей доход деятельности. У нас, как видите, это успешно получается».

Алатырский ДК удостоился награды в номинации «Год театра» — ее в знак уважения к высокому искусству организаторы акции учредили в честь объявленного в России Года театра.

Есть контакт — интерактивный!

В прошлые годы потребителей оценивали по отраслям, а нынче от такой классификации ушли. К примеру, «Тесный информобмен» — для предприятий ЖКХ — исполнителей коммунальных услуг. Кому как не ЧЭСК знать, что в современных условиях качество услуг, оказываемых ресурсоснабжающими компаниями жителям многоквартирных домов, во многом зависит от степени взаимодействия с обслуживающей дом организацией. Поэтому и стимулируют энергетики управляющие компании, заботящиеся об удобстве и комфорте жильцов.

В номинации «Интерактивный контакт» отмечены те, кто уже успел оценить удобство и практичность работы с электронными сервисами. Сегодня цифровизация, дистанционное обслуживание — основные инструменты развития, повышения качества обслуживания в любой отрасли. Электронный документооборот, личный кабинет клиента для многих юридических лиц стали уже неотъемлемой частью взаимодействия с Энергосбытом.

Отдельная номинация — для муниципальных органов власти, эффективно работающих по ликвидации дебиторской задолженности за энергоресурсы как с подведомственными учреждениями, так и прочими организациями, находящимися на их территории.

Киловатты с плюсом — экономика с ростом

А первыми на церемонии награждения, состоявшейся в прошлый четверг в торжественном зале «под куполом» Дома Правительства, чествовали победителей номинации с говорящим названием «Стремительный рост». Чебоксарское предприятие «Сеспель», ведущий российский производитель автоцистерн, за прошлый год потребление электроэнергии нарастил на 35% — 1,5 млн кВт·ч «с плюсом»! Ларчик, как объясняет директор завода Владимир Бакшаев, открывается просто: годом ранее заработала вторая площадка предприятия, серьезно увеличились объемы производства. Кстати, «Сеспель» победил в «Надежном партнере» уже в четвертый раз.

Неслучайно, вручая награды победителям, их работу высоко оценил и Председатель Кабинета Министров Иван Моторин: «Своевременные расчеты позволяют Энергосбытовой компании рассчитываться с сетевыми компаниями, генераторами, которые, в свою очередь, вкладывают средства в развитие отрасли энергетики. Это позволяет надежно снабжать электричеством население и предприятия, соответственно опять же способствует развитию. Взаимные расчеты за потребленные энергоресурсы — важный элемент развития экономики, социальной сферы региона. Поэтому все вы работаете на развитие нашей родной республики!»

Исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров надежных партнеров называет коллегами: «Все мы делаем одно большое дело. Обеспечивая надежное функционирование энергосистемы через ваши платежи, мы создаем условия для развития республики во всех направлениях — в экономике, образовании, здравоохранении, культуре. Поверьте, без вашей поддержки, надежности делать это было бы гораздо сложнее».

Благодарность надежным партнерам республики выразил и заместитель генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Александр Негомедзянов: «За последние 2-3 года платежная дисциплина потребителей в стране существенно улучшилась. А в Чувашии потребители, возможно, одни из лучших по всей России».

Александр Александрович уверен, что в числе победителей акции «Надежный партнер» на федеральном уровне в начале июля представители Чувашии тоже обязательно будут.

Победители регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии по результатам работы в 2018 году

Номинация «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ»

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (Моргаушский район)

КФХ Хайртдинова Г.М. (Комсомольский район)

Номинация «ЗНАТНЫЙ АГРАРИЙ»

СХПК «Новый путь» (Аликовский район)

ООО «Вурнарец» (Цивильский район)

ЗАО «Прогресс» (Чебоксарский район)

ООО «Птицефабрика Акашевская», подразделение «Атлашевское» (Чебоксарский район)

АО «Фирма Акконд–Агро» (Янтиковский район)

Номинация «ТЕСНЫЙ ИНФОРМОБМЕН»

ООО «УК ЖКХ» Моргаушского района

ООО «НПП «МОТОКОН» (г. Новочебоксарск)

Чебоксарская городская ассоциация жилищно-строительных и жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья ЖСК

ООО УК «Атал» (г. Чебоксары)

ООО «Наш дом» (г. Шумерля)

Номинация «ГОД ТЕАТРА»

Алатырский городской Дворец культуры

Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова

Чувашский государственный институт культуры и искусств Минкультуры Чувашии

Номинация «ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТАКТ»

ООО «Сахарок»

ООО «Яльчикский сыродельный завод»

Иванов С.К., развивающий бизнес в сфере гостиниц и предприятий питания

ОАО «Сывлах» (г. Чебоксары)

Номинация «ЭФФЕКТИВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР»