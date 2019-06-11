В Чувашии могут снять с кадастрового учета свыше 25 тысяч земельных участков

В Управлении Росреестра по Чувашии провели анализ земельных участков категории «земли населенных пунктов» и «земли сельскохозяйственного назначения» на предмет наличия или отсутствия зарегистрированных прав на них. Выяснилось, что в связи с отсутствием зарегистрированных прав подлежат снятию с государственного кадастрового учета 4109 земельных участков категории «земли населенных пунктов» и 21710 земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Больше всего неоформленных участков в Ядринском районе (1008 в населенных пунктах и 4724 — земли сельхозназначения), в Аликовском соответственно указанным категориям земель не оформлено 458 и 4007 участков и в Комсомольском — 85 и 4007 участков. Перечень незарегистрированных земельных участков направлен в органы местного самоуправления для проверки сведений об их правообладателях. Если оттуда сообщат, что таких сведений нет, земельные участки будут сняты с государственного кадастрового учета.

Управление рекомендует всем гражданам, которые поставили земельные участки на кадастровый учет, но так и не зарегистрировали на них права, обратиться в любой офис МФЦ с заявлением о регистрации права либо договора аренды. Это позволит избежать денежных и временных затрат. Ведь после снятия с учета неоформленного участка придется вновь проводить его межевание, ставить на учет и регистрировать право. Оформить участок по старым документам уже не получится.

Документом, подтверждающим, что ваше право оформлено по закону, может быть свидетельство о государственной регистрации или выписка о зарегистрированных правах.

Межевой план или кадастровый паспорт не являются правоподтверждающими документами.