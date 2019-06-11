Фабрично-заводская семилетка № 1 на улице Ленинградской

В прошлой публикации из рубрики «История в фотографиях» упоминалась пожарная каланча на крыше строящейся школы, с которой был сделан панорамный снимок. Через пару лет, уже построенная школа выглядела так.

Красивый дом был, сразу и не скажешь, что построен в конце 1920-х годов. Подвальные помещения и центральная часть из кирпича, остальное из бревен. Что интересно, некоторые из лип вдоль улицы сегодня еще живы. Вот в этот дом и переехала в 1930 году Чебоксарская школа II ступени № 1 (I ступень — 4-летнее образование, II ступень — 7-летнее), до того располагавшаяся в здании нынешнего Художественного училища. Затем она переименовывается в школу ФЗС (фабрично-заводская семилетка) № 1, а в 1934 году становится средней школой.

Но многим это оригинальное здание запомнилось как общежитие и учебные классы пединститута. Новое здание пединститута открылось в феврале 1957 года, тогда же ученики и учителя перебрались в здание школы № 6 (сейчас это магазин «Перекресток» на пересечении улиц Ленинградской и композиторов Воробьевых), при этом сохранив для школы первый номер. Бывшие ученики вспоминали, что переезд был веселым: зимой по улице Ленинградской вниз на партах, как на санках.

А еще раньше, в самом начале 1920 годов, в Чебоксарах был открыт завод фруктово-ягодных напитков, переименованный затем в напиточное предприятие Чувашпотребсоюза. В него же из Казани поставляли пиво и оно развозилось по городским столовым, буфетам и пивным ларькам. Так вот, центральный вход в школу был точно напротив проходной этого предприятия, позже ставшего Чебоксарским пивзаводом № 1. Как относились школьники к такому соседству, история умалчивает, но вот студенты пединститута частенько подрабатывали при погрузке-разгрузке со всеми вытекающими последствиями.

Ни того, ни другого нет уже лет сорок — жилой дом № 26 на месте школы и Литературный музей имени Константина Иванова напротив него. Если участь пивзавода № 1 была предрешена (сейчас и пивзавода № 2 не стало), то этот дом жалко, ведь, если подумать, то в Чебоксарах вообще не осталось деревянных домов той поры.

ИНТЕРЕСНО

Каким-то чудом сохранился альбом фотографий, рассказывающих о жизни школы ФЗС № 1 имени Бубнова в 1932-1933 учебном году (Бубнов А.С. – в те годы министр просвещения РСФСР). Двенадцать фотографий в альбоме, на одной из них — занятия в столярной мастерской: подвальное помещение, кирпичные стены, деревянные верстаки, киянки, рубанки, фуганки, струбцины, угольники и рейсмусы. Сейчас мало кто из пацанов знаком с этими инструментами, а в то время даже для девочек они не были в диковинку.

Мальчики и девочки пока вместе, девочки даже преобладают. Так продолжалось до 1943 года, когда ввели раздельное обучение, и школа стала Чебоксарской женской средней школой № 1. В 1954 году снова вводится совместное обучение, слово «женская» исчезает, через три года школа уже на новом месте, но по-прежнему под номером один. И так продолжалось еще почти пятьдесят лет, пока все не накрылось, нет, не медным тазом, — магазином «Перекресток». Но и сейчас в Чебоксарах есть школа, которая сохраняет первый номер, несмотря на то, что ее название для бывших выпускников, мягко скажем, звучит не совсем приемлемо (МАОУ СОШ № 1), и находится она далеко за Лакреевским лесом, на улице Гладкова…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.