День России отметят во всех городах и районах Чувашии

Во всех городах и районах республики отметят завтра День России — концертами, театрализованными представлениями, праздничными конкурсами. В Чебоксарах 12 июня главные события развернутся на Красной площади.

В 11 часов здесь начнется большой праздничный концерт, в котором будут участвовать и творческие коллективы города, и представители спортивных федераций. 20 жителей столицы получат на сцене юбилейные медали в честь 550-летия Чебоксар, а молодые горожане — паспорта гражданина Российской Федерации.

Вольются в праздник на Красной площади и участники всероссийской акции «Парад дружбы народов России». Как сообщают организаторы, торжественное шествие, которое стартует на площади Республики, объединит представителей более 20 национально-культурных объединений Чувашии.

В течение дня в городских парках культуры и отдыха будут проходить праздничные концертные программы, семейные мастер-классы и конкурсы. На Московской набережной в очередной раз проведут бесплатные экскурсии. А вечером чебоксарцев снова ждут на Красной площади — на концерт с участием молодежных групп и исполнителей.

К сведению На момент прохождения шествия будет временно ограничено движение транспортных средств. Продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий 12 июня в Чебоксарах будет запрещена.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Парад дружбы народов пройдет в Чебоксарах уже в третий раз. Маршрут традиционный: от старого Дома правительства по улице Ленинградской — на Красную площадь.